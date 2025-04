"Sulla frana abbiamo dormito". Biancani contro l’ufficio manutenzioni

"Abbiamo dormito", ammette il sindaco Andrea Biancani sui social. Il riferimento-accusa è per l’ufficio manutenzioni dell’amministrazione, andato in letargo su un problema che sta esplodendo con l’arrivo delle belle giornate: il cavalcaferrovia per Fano con il semaforo a senso alternato che regola il traffico in entrata ed in uscita dalla città. Pullman delle scolaresche in gita e di linea, persone in auto e moto che vogliono raggiungere le spiagge che da Sottomonte arrivano fino a Fosso Sejore. Tra sabato e domenica la coda delle auto in alcuni momenti arrivava quasi al semaforo di viale Verdi. Inevitabili le proteste: a valanga.

Chi dorme sindaco? "Stiamo parlando di una frana che risale al 2024 e cioè di 5 mesi fa e ancora non abbiamo risolto il problema".

Qualcuno non se n’è accorto... "Quelli dell’ufficio manutenzione perché la soluzione del problema era in mano a loro".

Problemi di soldi? "Ma che problemi di finanziamenti... Perché qualche giorno dopo lo smottamento sono stati stanziati 100mila euro proprio per sistemare la frana e quindi ripristinare la normale viabilità. E stiamo parlando di cinque mesi fa".

E cosa è successo all’ufficio manutenzione? "Che il problema di quel semaforo a senso alternato non è stato ritenuto una priorità e un’urgenza e quindi non è stata data la giusta attenzione che un disagio di questo genere meritava".

E come è finita? "Che in una riunione di giunta ha dovuto alzare la voce e sbattere i pugni sul tavolo. Questo perché per me quel problema doveva essere ritenuto prioritario e doveva essere risolto in tempi brevi".

Evoluzione della storia con l’estate che si avvicina? "In una delle ultime riunioni ho ribadito che i soldi per eseguire i lavori sono sul tavolo e sono pronti spendibili per cui bisogna procedere in fretta".

Per i tempi si parla dei primi di maggio: solite promesse da marinaio? "Non credo proprio perché si stanno già attrezzando con i progetti esecutivi per cui se per i primi di maggio il cavalcaferrovie non torna a doppio senso di marcia... poi mi arrabbio veramente. Ed aggiungo...".

Cosa? "Che voglio risolvere anche il problema di un altro smottamento, quello di via dell’Angelo Custode che dalla Baratoff va su verso Novilara e Candelara. Si sono messi subito a progettare ma in questo caso i tempi onestamente non sono in grado di darli. Comunque caso va portata alla normalità la viabilità nei tempi più brevi possibile. Ma vista la bella stagione alle porte prima di tutto dobbiamo sistemare il cavalcaferrovia per Fano. Quello non può attendere".

m.g.