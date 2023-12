"Sulla migliore raccolta rifiuti ritardo di 8 anni"

"E’ proprio il caso di dire: “finalmente“". E’ l’inizio del commento a caldo fatto dai consiglieri di centrodestra alla notizia che vedrà, dal 5 febbraio, scomparire il porta a porta e vedrà ampliare, all’intera zona a traffico limitato del centro storico, la raccolta differenziata di prossimità. "Finalmente, dopo anni di ritardo la nostra proposta diventerà realtà – osservano i consiglieri comunali dei gruppi Lega, Fratelli d’Italia, Prima c’è Pesaro e Gruppo misto –. Per darci ragione, sindaco e maggioranza, hanno impegato ben otto anni. Da tanto tempo sosteniamo che i rifiuti lasciati sulle strette strade del centro storico sono uno spettacolo brutto e indecoroso per una città che vuole scommettere sul turismo e sulla cultura. Purtroppo abbiamo perso tanti anni di investimenti e di esperienza per inseguire modelli ideologici. Per anni ci siamo sentiti rispondere ideologicamente che il porta a porta non poteva essere modificato e che le isole ecologiche in centro storico sarebbero state inutili e superflue. Invece eravamo certi del successo della sperimentazione visto che i cittadini pesaresi hanno già dimostrato la loro sensibilità sui temi ambientali e hanno sempre attuato una raccolta differenziata, anche senza la tanto promessa riduzione delle tariffe".

Il discorso cade sull’evoluzione: la tariffa puntuale. "Siamo ancora lontani anni luce da quel traguardo – concludonoi consiglieri –. Anche la sperimentazione conferma quello che per anni il centrodestra ha richiesto: il superamento del porta a porta in centro storico e la creazione di isole ecologiche intelligenti capaci di migliorare il decoro urbano, aumentare la percentuale di raccolta ed introdurre la tariffa puntuale che rappresenta un vero punto di arrivo di una strategia. Ora non si perda ulteriore tempo e si ragioni su come estendere l’utilizzo delle ecoisole automatizzate ad altre zone della città, al fine di andare spediti con la tariffa puntuale. Simao convinti che la raccolta di prossimità rappresenta l’unico modo con cui attuare un cambiamento volto a migliorare la qualità e la quantità della differenzazione del rifiuto. Una politica ambientale seria è fatta di investimenti e non solo dagli slogan da salotto a cui per anni abbiamo assistito".