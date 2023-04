"Sulla Pedemontana Baldelli è molto concreto"

"Dopo anni in cui in concreto non si è fatto più nulla per la Pedemontana, anzi nella passata legislatura sono stati tolti anche dei finanziamenti previsti ma girati verso altre opere della Regione, ora finalmente la Giunta Acquaroli ha ridato vita ad un progetto che sembrava ormai definitivamente messo nel dimenticatoio".

Ad asserirlo è Valter Romeo Baldaccioni dell’Udc zona Piandimeleto-Lunano che aggiunge: "Si tratta di un progetto importante come dimostrano nella zona di Lunano e Piandimeleto la galleria ed il viadotto esistenti da decenni che una volta finalmente completati e collegati hanno aperto un percorso stradale importante verso Sant’Angelo in Vado. Ora che c’è un assessore capace e competente siamo convinti che porterà a termine la promessa di impegnarsi per completare la Pedemontana da Sassoferrato a Cagli e di lì a Lunano fino Carpegna come prevede il progetto già esistente e condiviso negli anni con i vari Comuni. L’assessore Baldelli ha dimostrato concretezza, ha sempre ribadito di non ragionare in maniera campanilistica ma di guardare a tutto il territorio e questo va a suo merito, siamo convinti che saprà smentire con i fatti l’accusa di campanilismo che alcuni ingiustamente gli rivolgono. La Pedemontana è un progetto lungimirante dei decenni passati che riguarda un tracciato che deve diventare il principale collegamento all’interno delle Marche ed in particolare, come dice il nome, delle aree pedemontane, da questo asse principale poi si possono diramare a seconda delle zone ulteriori connessioni con le zone collinari della provincia o con l’Umbria. Il Montefeltro attende da anni il completamento di questa opera che porterà benefici all’economia".

