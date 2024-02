"Sulla qualità dell’aria c’è da fare"

"Qualità dell’aria a Fano: come siamo messi? Male". Lo afferma Bene Comune, aggiungendo: "Negli ultimi 20 anni non si è fatto granché per ridurre le fonti che emettono micro particolato ed altri inquinanti pericolosi". Bene Comune punta il dito sul fatto che "Fano non ha ancora una rete di ciclabili ben collegata e segnalata, il trasporto pubblico è poco utilizzato, la possibilità di telelavoro è ancora marginale, la digitalizzazione è ancora limitata per cui si fa ancora un grande uso dell’auto privata con motore a combustibili fossili". Non c’è da sorprendersi, per Bene Comune, della pagella impietosa dell’Arpam: "Dall’inizio dell’anno al 23 febbraio i valori medi di Pm10 e Pm 2.5 sono stati rispettivamente 40,3 µg/mc (con 15 superamenti di 50 g/mc che a fine anno non dovranno essere più di 35) e 32,5 µg/mc che a fine anno dovrà risultare sotto i 20 g/mc. Il problema va affrontato. Lo capiranno i prossimi amministratori?"