"Sulla sanità serve la serietà. Non vogliamo la propaganda"

"Sulla sanità servono serietà e memoria, non propaganda": i sindaci di Piandimeleto e Macerata Feltria Nicolò Pierini e Massimiliano Gorgolini hanno partecipato all’incontro di domenica sulla sanità con ospiti Ricci e Bonaccini. "Certe parole non possono restare senza risposta – commentano –. Colpisce innanzitutto l’intervento di un chirurgo che, rivolgendosi ai presenti, ha espresso la convinzione che la sinistra tornerà a vincere, esortando i medici a “non andarsene“. È un’affermazione legittima dal punto di vista personale, ma che riteniamo inopportuna in un contesto istituzionale, dove la politica dovrebbe rimanere separata dall’esercizio della professione medica. Il vicesindaco di Carpegna, invece, ha affermato che i servizi sanitari non sono migliorati. Ci permettiamo di ricordargli che, proprio grazie all’attuale amministrazione regionale, sono stati introdotti per la prima volta gli infermieri di comunità, i quali hanno appena concluso il percorso di formazione e inizieranno a operare nel nostro territorio, coprendo anche il suo comune. Sempre a Carpegna è stato riattivato anche il punto prelievi, che era stato chiuso. Fatti concreti, non parole".

Ne hanno anche per Bonaccini:"Vorremmo però ricordare che anche la sanità emiliano-romagnola, modello a cui si riferisce, sta attraversando difficoltà, come testimoniano numerosi articoli e denunce da parte degli operatori. Inoltre sotto la guida del presidente Ceriscioli con l’appoggio del Partito Democratico la direzione presa era l’opposto della sanità territoriale: un ospedale unico a Pesaro, sacrificando presidi locali e servizi decentrati. Le case di comunità, l’infermiere di comunità, i punti salute, i nuovi servizi sanitari in arrivo sono realtà concrete, in fase di attuazione da parte dell’attuale giunta regionale". La conclusione è di Gorgolini: "Come sindaco di Macerata Feltria, esprimo profondo dispiacere per il comportamento degli organizzatori dell’evento, cioè il Partito Democratico, che non hanno ritenuto opportuno nemmeno menzionare la mia persona, nonostante io rappresenti tutti i cittadini del comune ospitante. Un gesto istituzionalmente scorretto, che non rende onore né al ruolo democratico delle istituzioni né alla trasparenza che dovrebbe sempre caratterizzare il confronto politico. Chiediamo meno slogan e più attenzione concreta ai territori. I cittadini meritano verità, coerenza e rispetto".

Andrea Angelini