"Sulla sicurezza i primi a intervenire"

"E’ emblematico che l’assessore Cucchiarini fosse assente alla riunione e non abbia mai partecipato al dibattito che è maturato in queste settimane. Evidentemente per la sinistra fanese il tema del controllo del territorio è ancora un tabù" aveva detto ieri sulle colonne del nostro giornale il segretario della Lega Fano, Alessandro Brandoni, commentando la notizia del vertice sulla sicurezza, richiesto dal sindaco di Fano al Prefetto dopo i fatti di cronaca commessi da gruppi giovanili che questa estate hanno preoccupato la città. "Si coglie la Lega distratta - replica l’assessore alla Polizia Locale di Fano, Sara Cucchiarini - rispetto al mio operato, visto che in merito alla questione dei fenomeni giovanili come Polizia Locale abbiamo identificato centinaia di soggetti in decine di servizi congiunti con le Forze dell’Ordine, alle quali ci siamo sempre affiancati e che colgo l’occasione per ringraziare. Servizi che vanno avanti da mesi e che abbiamo anche sempre comunicato a mezzo stampa: siamo stati proprio noi i primi ad intervenire su questo fenomeno in termini repressivi (multe, segnalazioni, identificazioni attraverso telecamere, richiami quotidiani...) e i primi a suggerire, sulla stampa e nelle sedi opportune e questo l’ho fatto in prima persona, di affrontare il fenomeno nella sua interezza approcciandolo alla radice profonda con le comunità di provenienza e adeguate politiche giovanili, avendo da tempo ormai individuato i gruppi in questione. Proprio per questo il Sindaco ha correttamente deciso di gestire la delicata e articolata questione in prima persona con la Prefettura le cui convocazioni sono rivolte al primo cittadino, mi stupisce che Brandoni non sappia nemmeno questo…"

ti.pe.