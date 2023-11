Sulla Statale "Della Valcesano". Cantieri per oltre 2 milioni di euro

Nei prossimi giorni prenderanno il via lavori per 2,2 milioni di euro finalizzati al miglioramento della Statale 424 Della Valcesano. La notizia arriva dall’assessore alle infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli. "Le opere, per complessivi 4,3 km, riguarderanno vari tratti dei comuni di Mondolfo, San Lorenzo in Campo e Trecastelli. Il tempo utile previsto per i lavori è di 60 giorni dalla data della consegna, al netto delle condizioni meteo favorevoli". "La nostra visione – continua Baldelli – è quella di una rete infrastrutturale che passi dalla configurazione ‘a pettine’ a quella ‘a maglia’ e la Ss 424 Della Val Cesano è una delle principali, per il tessuto sociale ed economico dei quali è al servizio".

"Siamo, pertanto, al fianco di Anas nella messa a terra di interventi che possano finalmente restituire a questa strada, dopo il declassamento a provinciale avvenuto negli anni passati, una dignità di percorrenza pari all’importanza che ricopre". I lavori in questione si aggiungono a una serie di importanti interventi programmati sulla Ss424, alcuni dei quali già ultimati, come il rifacimento della pavimentazione dissestata nei comuni di Cagli, Frontone e Pergola per un costo di 3 milioni e 600 mila euro; mentre altri sono in avanzata fase di realizzazione, come la sistemazione della frana in località San Savino di Frontone per 2 milioni e 200 mila euro e la realizzazione della rotatoria tra la Ss424 e la Ss16 a Marotta di Mondolfo, interventi, entrambi, attesi da decenni. Altri, infine, partiranno nel 2024, e tra questi vanno annoverati i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza in alcuni tratti tra Pergola e Marotta, per un’estensione di 5 km e un importo di 1milione e 200 mila euro.

L’assessore conclude: "Su questa arteria molto trafficata, soprattutto da pendolari, mezzi pesanti e utilizzata da chi opera nelle attività commerciali e industriali della vallata, sono previsti ulteriori interventi di qualità, con l’utilizzo di tecniche e materiali destinati ad aumentare la sicurezza e garantire una maggiore durata nel tempo".

s.fr.