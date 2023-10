Sulla valorizzazione delle Cesane c’è lo scontro politico

"No, il papa straniero no". Sulla manutenzione e valorizzazione delle Cesane la minoranza di Progetto Comune non molla. Il vice sindaco gli ha indirettamente risposto giorni fa invitando alcune associazioni locali specializzate nel bike e nel trekking a un incontro che si terrà nella sala del consiglio comunale mercoledì 25 (ma non sarà un incontro pubblico e aperto). "Nei mesi scorsi – scrive infatti Michele Chiarabilli – abbiamo avuto un incontro con Federico Scaramucci (promozione turistica trekking e bike) ed alcuni esperti in materia, che hanno poi presentato uno studio di fattibilità per la manutenzione straordinaria della sentieristica e per la valorizzazione di Cesane e Marmitte dei Giganti. Riteniamo fondamentale confrontarci e coinvolgere soprattutto le associazioni operanti in tale area". È una presa di posizione che “sconcerta“ Progetto Comune: perché rivolgersi altrove invece che servirsi di forze locali? Scrive la minoranza: "Ma è troppo faticoso pensare a un progetto da elaborare a Fossombrone con il contributo delle nostre associazioni? E’ chiedere troppo, al nostro vicesindaco che ha la competenza sulle Cesane, di coordinarsi con le associazioni per elaborare un programma senza dover andare a scopiazzare qualcosa di già fatto da altri?".

La replica di Chiarabilli: "Progetto Comune ha poco da sconcertarsi, visto che la sua capogruppo Gloria Mei faceva parte della precedente amministrazione grillina, che in 5 anni non è stata in grado di investire un centesimo nelle Cesane né di partorire un progetto".

a. bia.