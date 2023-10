"Sulle Cesane promesse al vento"

Secondo la minoranza consiliare di Progetto Comune sulle Cesane la maggioranza non starebbe mantenendo le promesse. Scrive in particolare Progetto Comune: "Mentre Urbino si è mossa con progetti che prevedono nelle Cesane la realizzazione di bike park e altre attività (condivisibili o meno), più una rete di piste ciclabili intorno alla città, ottenendo circa un milione di euro di finanziamenti fra PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza, il "braccio" italiano del Next Generation EU, ndr) e GAL (Gruppo si azione locale), a Fossombrone restano solo le chiacchiere. Basta fare un giretto nel nostro bosco per constatare quanta trascuratezza regni…". Chiarabilli: "Ricordiamo le dichiarazioni di Chiarabilli (vice sindaco, ndr), che ha proprio la delega sulle Cesane, quando ne denunciava il "totale abbandono" descrivendo come staccionate, giochi e sentieri fossero nel più totale degrado, ma che quest’amministrazione sarebbe intervenuta "con costanti e continui investimenti per recuperare il tempo perso". Cosa è stato fatto in questi due anni? Solo chiacchiere. Mentre in altri Comuni vediamo la capacità di progettare e di conseguenza ottenere i finanziamenti necessari, qui sappiamo solo che abbiamo comprato la Baita (tra l’altro assieme al Comune di Urbino), ma ancora non sappiamo per farci cosa". Infine i treni da acchiappare al volo: "Il treno del PNRR sta passando velocemente e a Fossombrone non si vede nulla. Siamo stanchi di interventi spot buoni solo per fare foto e titoli sui giornali, vogliamo i fatti, basta chiacchiere!".

a.b.