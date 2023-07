Sulle industrie “insalubri“ regole cambiate

Ci sono aziende, assolutamente non perciolose per la salute, che non hanno potuto aprire a Pesaro e sono migrate in Romagna per via di un cavillo burocratico fuori dal tempo. Tra queste una grande realtà del Veneto, specializzata nel trasformare gli scarti del legno mobile in tavole mdf, materiale base delle cucine. Con la modifica apportata lunedì in Consiglio comunale dall’assessore Maria Rosa Conti, su segnalazione anche della consigliera Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro), Pesaro potrà tornare ad accogliere opportunità imprenditoriali senza per questo ridurre la tutela per la salute. Infatti il Consiglio ha approvato, all’unanimità, la “modifica dell’art. 82 del Regolamento di igiene riguardante le industrie insalubri”.

Cioè? Come spiegato dal dirigente Mauro Moretti il regolamento inserisce in un elenco formulato nel 1994 una lista di attività, molto diverse tra loro, ma soggette agli stessi limiti. "Sotto la definizione di industrie insalubri di prima classe – ha illustrato Moretti – venivano equiparate le piccole carrozzerie artigiane ad industrie, produttrici di automobili, della stazza della Fiat Mirafiori. Le attività presenti nella lista avevano l’obbligo di essere realizzate in campagna, lontano dai centri abitati, per non portare nocumento alla salute dei cittadini. Il Comune di Pesaro, in modo restrittivo aveva definito anche il limite invalicabile di 200 metri di distanza dalle case a prescindere da cosa effettivamente facessero e senza preoccuparsi di verificare l’effettivo rischio sanitario".

Partendo dal presupposto che il termine dei 200 metri era del tutto illegittimo e dal fatto, sempre più frequente, per cui molte aziende salubri sono dovute andare a cercare spazi fuori provincia solo perché anacronisticamente inserite in una lista superata, l’assessore Conti ha provveduto ad adeguare ai tempi il provvedimento: "Il limite dei duecento metri sarà una zona di rispetto per cui l’azienda è obbligata, qualora voglia insediarsi, di richiedere una valutazione sanitaria all’Ast relativa alla propria produzione. A fronte di assenza di rischi per la salute valutate dall’Ast, le attività inserite nella lista e “insalubri“ solo sulla carta potranno aprire anche a Pesaro in zone distanti anche meno di 200 metri dall’abitato".

Solidea Vitali Rosati