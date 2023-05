Sulle note di "Buonanotte fiorellino" il doloroso addio a Tommaso Della Dora

FANO

di Anna Marchetti

Sulle note di "Buonanotte fiorellino" di De Gregori si è concluso il toccante addio a Tommaso Della Dora. Ai suoi funerali, ieri mattina, nella chiesa di Santa Maria Goretti hanno partecipato oltre 400 persone. Tante lacrime per Tommaso, 43 anni, morto improvvisamente venerdì della scorsa settimana, nella sua abitazione di Sant’Orso. Parole di incoraggiamento alla famiglia, il padre Mario, la madre Elisabetta e i due fratelli maggiori, ha rivolto il parroco don Giuseppe Marini: "Tommaso – ha detto – ci chiede di non cedere alla disperazione. Non possiamo cambiare la realtà, ma possiamo avere speranza nella morte come rigenerazione verso una nuova vita".

Alcune delle letture sono state affidate a Samuele Giombi, dirigente dell’Istituto Nolfi-Apolloni e ad Agnese Giacomoni, collega di partito di Tommaso. A rendergli omaggio pubblicamente, al termine della cerimonia religiosa, amici, compagni di partito e colleghi di lavoro. Commosso fino alle lacrime Alberto Santorelli, legato da 30 anni di amicizia a Tommaso grazie "a quel piacere di ritrovarsi che tu hai sempre contribuito a tenere vivo". In merito al suo impegno politico (Tommaso era segretario del Pd Fano da dicembre 2021) Santorelli ha voluto sottolineare come sia stato sempre "una persona corretta e genuina, che non ha mai parlato male di nessuno rifiutando il criterio del tutti contro tutti e del tornaconto personale. Sei stato una persona ricca di quei valori che la tua famiglia ha saputo trasmetterti".

Non è riuscita a trattenere il pianto Sara Cucchiarini che prima ha letto la lettera del sindaco Massimo Seri, assente perché all’estero, e poi ha salutato personalmente l’amico di famiglia: "Non so – ha detto – come potremo fare a meno della tua amicizia". "Il nostro partito – ha aggiunto tra i singhiozzi – è stato fortunato ad avere un segretario del tuo valore". Mentre il presidente del Pd Matteo Radi si è rivolto direttamente a Tommaso: "Dal cielo continua a vigilare sulla tua città".

Una docente del liceo Apolloni ha parlato di un destino "terribile e profondamente ingiusto" descrivendo Tommaso come una "persona solare, gentile, generosa, che ci lascia la preziosa eredità di vivere la vita con entusiasmo". Con fatica alcuni bambini della IV A della scuola Montessori hanno letto i loro pensieri carichi di affetto per Tommaso.

Presenti alla messa funebre numerosi politici del Pd Fano, gli assessori della giunta comunale e i rappresentanti dell’opposizione. Per il Pd provinciale e regionale c’erano i massimi esponenti del partito, tra cui l’ex presidente della Regione Luca Ceriscioli, il consigliere regionale Maurizio Mangialardi, la segretaria del Pd Marche Chantal Bomprezzi e la presidente Silvia Venerucci, la segretaria provinciale Rosetta Fulvi, il vicendaco di Pesaro Daniele Vimini, il capo di gabinetto del sindaco pesarese Massimiliano Amadori, il segretario del Pd Pesaro Giampiero Bellucci e il sindaco di Montecalvo in Foglia Donatella Paganelli. Particolarmente commoventi le parole scritte da Tommaso nel 2021 e lette in chiesa dal fratello Francesco: "C’ho messo quarant’anni a capire che se hai qualcosa di bello da dire a qualcuno fai sempre bene a dirla. Fortunatamente ci ho messo molto meno a capire che se puoi aiutare qualcuno devi farlo e basta, senza pensare se se lo merita o se farebbe altrettanto per te. In fondo se ti comporti bene con tutti avrai comunque la soddisfazione di essere a posto con te stesso".