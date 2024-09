Sulle orme del duca: escursione per tutti fino a Fermignano Escursione da Urbino a Fermignano sulle orme del Duca sabato alle 8, per vivere la natura in modo sostenibile. Iniziativa coordinata da Università, Centro Urbino, Prospettiva e CAI Montefeltro. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.