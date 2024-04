"Sulle rapine voglio vederci chiaro". Il sindaco Feduzi va dal prefetto

Dopo la rapina nella villa degli imprenditori Sartori, il quarto episodio del genere avvenuto a Fermignano negli ultimi sei anni, il sindaco Emanuele Feduzi ha chiesto un incontro al prefetto, Emanuela Saveria Greco, per chiudere un aiuto nel garantire la sicurezza del territorio e nell’andare a fondo della vicenda.

"C’è bisogno di intensificare il pattugliamento, altrimenti ci troveremmo molto in difficoltà, perché abbiamo poco personale nella nostra caserma dei carabinieri, meno delle sei unità previste per legge – spiega il sindaco –. Le abbiamo chiesto anche di fare un focus sulla vicenda, per cercare di capire perché queste rapine a mano armata in villa avvengano proprio nel nostro comune: negli ultimi sei anni ce ne sono state quattro. Per ora, da quanto ci risulta, sono successe solo qui. Vogliamo comprendere perché questa gente abbia preso di mira Fermignano e anche il motivo della frequenza che ci vede coinvolti. Infine, le abbiamo chiesto che la situazione del commissariato di Urbino sia migliorata, rimpinguando il numero di agenti a disposizione: sappiamo che tutti diano il 120 percento, però sono sempre sotto organico e ora anche con dirigenti divisi a metà, tra lì e Fano". Lato Comune di Fermignano, Feduzi ha detto che l’amministrazione si sia già impegnata a migliorare la videosorveglianza, con altre cinque telecamere in arrivo "mi auguro entro l’estate". In merito all’ultima rapina tutte le riprese potenzialmente utili delle telecamere già presenti sul territorio sono state fornite alle forze dell’ordine. "Abbiamo messo a disposizione tutto ciò che potevamo e ora non possiamo che aspettare un’evoluzione delle indagini, sperando di andare in fondo alla cosa – prosegue il sindaco –. Dobbiamo capire perché abbiamo tutti questi casi, è veramente una cosa strana tale concentrazione in un singolo territorio, anche perché non siamo l’unico polo industriale e imprenditoriale della valle, però il problema è tutto qui. Le cose non tornano. Per altro, tutti i rapinatori sono sembrati ben informati. Il prefetto mi ha risposto che lei, la Questura e i carabinieri danno e daranno sempre il massimo, cosa di cui non ho mai dubitato, però ho evidenziato che dobbiamo cercare di capire di più della situazione e fare qualcosa per evitare che si ripresentino casi del genere: bisogna rompere il circolo e capire da dove vengano sempre tutte queste informazioni che i malviventi hanno".

n. p.