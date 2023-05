"Sull’ipotesi fusione con Urbino nessuna parola in Consiglio"

L’ipotesi di fusione che non sarebbe stata accennata in Consiglio comunale a Sassocorvaro Auditore. A dirlo sono i consiglieri di opposizione Silvia Venerucci, Sara Francolini, Antonio Alessandrini e Oriano Mercatelli: "riteniamo molto grave che il sindaco Daniele Grossi non abbia dato nessuna comunicazione sull’argomento fusione tra i Comuni di Sassocorvaro Auditore e Urbino, durante l’ultimo Consiglio Comunale di venerdì 28 aprile. Ricordiamo che ad una nostra interrogazione di dicembre 2022, nella quale come minoranza chiedevamo informazioni su voci di una ipotetica fusione, Grossi ci rispose che "qualora venisse avanzata una richiesta di un’eventuale fusione questa amministrazione con il supporto di tutto consiglio comunale che sarà tempestivamente informato valuterà il percorso da intraprendere". Prendiamo atto che, sminuendo di fatto il ruolo dei consiglieri comunali che, vogliamo ricordare, rappresentano l’intera comunità, per il sindaco il tema delle fusioni non è oggetto di discussione in Consiglio comunale. Quali sono le scelte di Grossi lo dovremo apprendere dalla stampa. Oramai siamo abituati a queste prese di posizione del sindaco e alle sue bugie, che per fortuna hanno le gambe corte".

La notizia di primo dialogo tra i due Comuni sarebbe venuto alla luce "leggendo i giornali dove abbiamo scoperto che la proposta della fusione è venuta proprio dal sindaco e altri amministratori di Sassocorvaro Auditore. Abbiamo già constatato come l’approccio metodologico frettoloso, improntato solo sulle risorse, senza una condivisione preventiva di servizi porti a risultati del tutto insufficienti. Come sono stati spesi i circa 4 milioni di contributi per le fusioni ricevuti ad oggi dallo Stato e dalla Regione? L’incapacità di amministrare non può essere sostituita con un’altra fusione. L’esperienza dovrebbe essere la più saggia consigliera. Non è finita nemmeno una legislatura e si pensa ad un’altra fusione. Ma che importanza ha dato Grossi alla fusione di Sassocorvaro e Auditore, quanto tempo ci dedica? Le esigenze del nuovo comune necessitano di un sindaco presente tutti i giorni per rispondere alle esigenze dei cittadini, del territorio e della gestione amministrativa - proseguono Venerucci, Francolini, Alessandrini e Mercatelli - . Visti anche gli aumenti delle indennità, Sassocorvaro Auditore meritava un sindaco a tempo pieno non part-time. Senza pensare alle promesse non mantenute di Grossi e Zito circa il mantenimento dei servizi in entrambi i Municipi visto che quello di Auditore è aperto solo due giorni a settimana".

fra. pier.