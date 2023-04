"Sull’oculistica poca chiarezza"

"La sanità è un tema troppo serio per essere paragonata al gioco delle tre carte, ma la vicenda avvenuta nell’ospedale di comunità a Cagli lascia a dir poco basiti e dovrà essere chiarita in consiglio regionale". A dirlo è il consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri che ha depositato un atto ispettivo sul trasferimento del macchinario per misurare il campo visivo: "l’assessore Filippo Saltamartini dovrà risponderne e spiegare bene quali ragioni giustifichino disservizi e disagi procurati nel frattempo ai cittadini. Prima l’attrezzatura diagnostica era al suo posto, nell’ambulatorio di oculistica a Cagli, poi è stata tolta e adesso ricompare. Una simile gestione lascia subito un aspetto in sospeso; il sospetto che il macchinario torni al suo posto soltanto perché si sono sollevate le giuste proteste sul rischio dell’ennesima spoliazione. In questo caso, però, non è bene ciò che finisce bene. Un tale modo di operare evidenzia un procedere scarso in programmazione, una navigazione a vista", conclude Ruggeri.

fra. pier.