Sull’onda del vento. Il pesarese Pianosi conquista i Mondiali di kite

Per l’ennesima volta Riccardo Pianosi ha scritto un pezzo di storia del Kite italiano. Ieri il pesarese classe 2005 ha infatti vinto per la prima volta nella storia azzurra il titolo mondiale, primeggiando nella nona edizione del Sardinia Grand Slam. Destino ha voluto che il pesarese vivesse uno dei suoi più bei momenti sportivi proprio nella terra in cui è cresciuto: Quartu Sant’Elena. Il sogno del Kite Riccardo lo ha infatti seminato qualche anno fa proprio in questa città in provincia di Cagliari e qui vive con la donna con cui è convolato a nozze il 29 agosto scorso, la campionessa di windsurf Giorgia Speciale. Da ieri può dire, sempre a Quartu, di aver raccolto tutti quei frutti che fin da bambino ha seminato a colpi di fatica e determinazione.

Queste le sue prime parole da neo campione del mondo di Formula Kite: "È un’emozione fantastica essere qui e vincere. È una bella soddisfazione aver vinto questo titolo dopo aver lavorato tutti questi anni, non potrei essere più felice. C’era tanta emozione durante la regata, è andata molto bene, le sensazioni erano buone e in acqua ho fatto una regata perfetta. Sono infatti stato sempre in controllo e sono riuscito a portarmi il titolo a casa".

Ormai da anni atleta del Gruppo Sportivo della Marina Militare, Riccardo ha voluto rimarcare anche in quest’ultima occasione il rapporto speciale che lo lega alla terra che lo ha incoronato campione del mondo: "Ho scelto di vivere qui in Sardegna ma purtroppo ho sempre troppo poco tempo per restarci. Quando mi trovo qui è sempre bello". Una vittoria che in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 è servita come importante segnale di forza nei confronti di chi con lui ha condiviso il podio ovvero il campione del mondo uscente Maximilian Maeder, piazzatosi secondo dopo un avvio in cui si è ritrovato molto vicino a Riccardo, e il francese Benoit Gomez.

Grazie a una gara vissuta sempre al comando il pesarese è riuscito ad arricchire una bacheca che nonostante la giovane età è già ricca di trofei sia a livello europeo che mondiale. Portare Pesaro sul podio olimpico di Los Angeles, migliorando in questo modo il quarto posto delle Olimpiadi di Parigi, per Riccardo Pianosi, dopo il predominio al mondiale, non sembra piú soltanto essere un semplice sogno. E adesso anche Pesaro sogna insieme a lui.