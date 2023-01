"Sull’ospedale tante promesse, vorremmo capire se è poi tutto vero"

Ancora perplessità sulla sanità cagliese, esternate in un comunicato del Comitato Spontaneo Sanità Pubblica-Cagli. "Il percorso di “trasformazione“ dei poli ospedalieri, che spesso purtroppo ha provocato solo la “riduzione“ dei servizi – dice il Comitato – non è più ammissibile farlo continuare soprattutto per le popolazioni delle aree “marginali“ interne. Comporta la ulteriore mancanza di servizi idonei a rispondere ai bisogni sanitari essenziali dei cittadini di questi territori. I poli ospedalieri sono stati trasformati in “ospedali di comunità“, ma non è stato omogeneo per tutti i poli. Alcuni hanno mantenuto il ruolo di ospedali per acuti ottenendo una deroga come zone disagiate. In altri, seppure trasformati in ospedali di comunità, si è prevista attività di lungodegenza gestita da personale di ospedali per acuti di riferimento. In altri ancora, nonostante le indicazioni nazionali, si è mantenuta l’attività del Punto di Primo Intervento (PPI). Purtroppo per quanto riguarda l’ex Ospedale di Cagli sono stati soppressi tutti i reparti per acuti ed anche il PPI. Rimane l’ospedale di comunità, che di Ospedale ha ormai ben poco e si è assistito anche ad una graduale riduzione dei servizi territoriali del distretto sanitario. A gestione privata posti letto di lungodegenza e riabilitazione. Ora l’attuale giunta regionale sembra stia programmando la costruzione di una nuova struttura sanitaria però si chiede di conoscere quali servizi sanitari verranno poi praticamente attivati nella struttura. Ci sono molte perplessità tra i cittadini nel capire se tutti i servizi promessi saranno veramente operativi. Inoltre questa struttura sarà in grado di rispondere almeno ai bisogni essenziali espressi in ripetuti documenti dal territorio? Ribadiamo di nuovo di attuare la possibilità di attività di ricovero ordinario di area internistico geriatrica con il supporto dei medici dei quattro reparti di medicina della nostra Provincia senza attività in urgenza, per rispondere soprattutto ai bisogni della nostra popolazione anziana, attività chirurgica ambulatoriale, potenziamento del servizio ex PPI per evitare continui pellegrinaggi per patologie di bassa intensità nei pronti soccorsi già super intasati. Ci si chiede anche se e come verrà gestito il rapporto con il privato convenzionato".

ma. ca.