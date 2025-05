Summer School: le iscrizioni aperte fino a domani

Sono aperte fino a domani le iscrizioni alla Summer School in Studi Culturali Britannici e Angloamericani. L’edizione di quest’anno avrà il focus su "Lavoro, migrazione e identità nelle narrazioni anglofone contemporanee. Pratiche linguistiche e multimediali". Il corso (dal 14 al 16 luglio) si incentrerà sugli studi postcoloniali e di genere, in particolare sulla rappresentazione e la narrazione delle questioni legate al mondo del lavoro e all’identità di classe e genere in ambito migratorio nelle realtà linguistiche e culturali anglofone. Il programma prevede analisi ed esercitazioni sull’uso dei cosiddetti ‘New Englishes’ nei paesi che furono colonie britanniche, con incursioni nel giornalismo, nella letteratura ecc.... L’obiettivo è offrire gli strumenti per analizzare testi e materiali multimediali che riflettono il rapporto lavoro/identità in aree del mondo anglofono.