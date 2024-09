Summit tra sindaci e Acquaroli: "Ristori? Ancora non c’è la scheda"

I sindaci dei comuni del territorio colpiti dell’ondata di maltempo dei giorni scorsi hanno incontrato ieri pomeriggio il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, per confrontarsi su una prima stima dei danni e sulle modalità per presentare la rendicontazione, che verrà valutata poi dalla Protezione civile nazionale. "Una riunione prevalentemente tecnica – spiega l’assessora alle Manutenzioni del Comune di Pesaro, Mila Della Dora, che era presente all’incontro – dove ci hanno confermato lo stanziamento da parte del Governo per tutta la Regione Marche di 4 milioni di euro per l’emergenza e ci hanno detto che a breve dovranno emettere una ordinanza in coordinamento con la protezione civile. Siamo però ancora in una fase di ascolto, visto che dopo la riunione dobbiamo capire quale documento dovremo presentare per la rendicontazione dei danni. Ci auguriamo di riceverlo a breve, visto che ci hanno chiesto di presentare la prima segnalazione entro il prossimo venerdì, per poi rinviarne un’altra a 90 giorni, per eventuali nuove criticità". Il Comune di Pesaro aveva fatto una prima stima di danni causati dal maltempo degli ultimi giorni per oltre 300mila euro. "Come avviene in questa tipologia di emergenze il Comune di Pesaro ha aperto il Coc (Centro operativo comunale) e abbiamo fatto una prima stima - aggiunge l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora -. Siamo però ancora in attesa di ricevere la scheda tecnica sulla base della quale presenteremo la rendicontazione. Non sappiamo ancora quindi se riusciremo ad ottenere lo stanziamento necessario per coprire i danni subiti o se ne saranno riconosciuti soltanto alcuni".

Tra i più colpiti dal maltempo c’è anche Mombaroccio, dove è esondato il torrente Arzilla. ma non è stato invitato all’incontro con Acquaroli: "Mi hanno detto che si è trattato di un disguido e che domani sarò contattato da un tecnico ma sono profondamente dispiaciuto" ha detto il sindaco di Mombaroccio, Emanuele Petrucci.

ali.mu.