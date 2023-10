"Suo figlio ha avuto un incidente". Ma i vicini incastrano il truffatore

L’attenzione dei vicini di casa e la lucidità della potenziale vittima hanno consentito di sventare, ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, una truffa ai danni di un’anziana di Castelvecchio, nel Comune di Monte Porzio. Un uomo citofona nell’abitazione in cui vive la pensionata, di quasi 90 anni: "Buongiorno, sono l’avvocato di suo figlio, che ha avuto un incidente pochi minuti fa. Servono 5mila euro, perché è nei guai: ha investito una donna".

La signora esce e il truffatore, per essere ancora più convincente, le porge il telefonino dicendole che è in linea col figlio (in realtà un complice appostato dentro una macchina a circa 50 metri di distanza, una Fiat 500 XL). "Mamma ho avuto un incidente. Ho la bocca tutta spaccata – dice per giustificare il modo strano di parlare -, ho messo sotto una donna, servono soldi".

L’anziana, piangente, rientra subito in casa per racimolare quello che ha. E, nonostante lo sconvolgimento di quegli attimi, ha la lucidità di chiudere il portone alle sue spalle. Nel frattempo alcuni vicini, vista la scena, si insospettiscono e uno di loro si avvicina all’abitazione per capire cosa stava succedendo. Scelta quanto mai opportuna, perché induce il truffatore ad allontanarsi immediatamente e a desistere dal suo piano criminoso.

Adesso sull’episodio indagano i carabinieri di Monte Porzio agli ordini del luogotenente carica speciale Lorenzo Chiapperini, che grazie alle testimonianze già raccolte sarebbero sulle tracce del responsabile e del suo complice.

s.fr.