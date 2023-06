Suocero geloso della nuora perseguita il presunto amante

Si sarebbe convinto che la nuora avesse una storia con un collega. Così avrebbe preso di mira il presunto amante con pedinamenti, minacce, e si sarebbe spacciato per poliziotto, chiamando un suo conoscente, per ottenere maggiori notizie su di lui. Non solo. Si sarebbe sfogato anche sull’auto dell’uomo, rigandogli la fiancata e impossessandosi della targa. Rinviato a giudizio ieri un 60enne di origini slave, residente a Mondolfo, accusato di stalking, furto e danneggiamenti (difeso dall’avvocato Giuseppe Croce). La vittima è un 31enne del Mali.

L’imputato si sarebbe convinto che la moglie del figlio, dipendente di un panificio, avesse una liaison con quel collega. E con l’idea di mettere fine a quella storia ma anche di punire i presunti amanti, avrebbe cominciato a perseguitare il 31enne tanto da cagionargli un grave stato d’ansia. Tra i fatti contestati, ci sarebbero atti di vandalismo sull’auto della vittima. Oltre a rigare la fiancata, avrebbe anche graffiato il cofano e tirato un sasso contro la carrozzeria. Inoltre gli avrebbe smontato e portato via la targa anteriore. Altre accuse, quella di averlo controllato e seguito fino a casa nella zona di Marotta. Il 60enne si sarebbe anche finto poliziotto e avrebbe contattato una sua collega per chiedere informazioni sul 31enne, fino a fissare un appuntamento con la collega.

(Foto d’archivio).

e. ros.