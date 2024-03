Suoni rivoluzionari per capire la nostra storia

Ma che cos’è la musica Trap senza essere passati prima tra le vibrazioni Rock degli anni ‘70? Un periodo culturalmente rivoluzionario in cui “l’alternativo era la norma“ ed ora, con Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024, è giunto il momento di tramandare questo sogno attraverso un viaggio emozionale, dall’Inghilterra all’Italia, che si racconterà nel concerto- spettacolo “Those Revolution Years“ di Rocco Salvatore Bratta e Sergio Guerra.

"Sono convinto che questa idea sia in grado di avvicinare i giovani alla musica, ma soprattutto, far capire che cos’è stato quel magnifico periodo storico che va dal ‘69 al ‘79 – spiega Rocco Salvatore Bratta, direttore artistico –. La musica di quegli anni spazia dal rock, alla psichedelica con i Pink Floyd e con questa iniziativa vorremmo proprio mettere in evidenza le caratteristiche della società e della cultura dell’epoca sia agli studenti delle scuole ma a chiunque voglia ripercorrere questa storia".

Dalla nascita delle radio libere ai cantautori italiani, dall’influenza dell’Inghilterra al rock incalzante, saranno gli spartiti dei brani musicali originali inglesi ed italiani a raccontarsi martedì 19 marzo alle 9,30 per le scuole e alle 21 per il pubblico della città al Teatro Sperimentale di Pesaro.

Come sarà questo spettacolo-concerto?

"Si racconterà proprio un viaggio emozionale, un sogno, che evidenzia il ruolo della musica in quel periodo, ci saranno monologhi accompagnati da brani più celebri da ricordare ma anche brani un po’ più di nicchia – afferma Bratta –. C’è tanto lavoro dietro e in serbo anche una sorpresa a cui il pubblico assisterà e che toccherà con mano nel vero senso della parola. Era prevista anche una parte cinematografica con filmati ma purtroppo vista la sede del teatro Sperimentale non è stato possibile e per questo abbiamo deciso di orientare il nostro spettacolo in forma più discorsiva molto affascinante da parte del ballerino, cantante, attore Andrea Bratta che salirà sul palco con i sette musicisti". Un’idea che coinvolgerà per primi gli studenti delle scuole in particolare il Liceo Coreutico Marconi, "dentro lo spettacolo troveranno riferimenti imprescindibili per capire l’evoluzione della musica – sottolinea Camilla Murgia, assessore alla Crescita –. La rivoluzione espressa dalle canzoni dell’epoca è un caposaldo la cui conoscenza è necessaria, soprattutto per una città come Pesaro, in cui la cultura musicale inizia dai nidi". “Those Revolution Years“ è frutto della collaborazione di Rocco Bratta, Claudio Salvi e i sette musicisti: Andrea Bratta voce e percussioni, Giulio Vampa chitarra e cori, Daniele Russo chitarra e cori, Pierpaolo Farina chitarra, Enrico Montanaro batteria, Alberto Fattori basso, Lorenzo Stroppa tastiera. Musiche di: The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Jethro Tull, De Andrè, Finardi, PFM e altri. Per la mattinata dedicata alle scuole il costo è di 3 euro, per la sera il costo è di 10 euro. Info e biglietti Teatro Rossini 0721 387621 o Vivaticket.com

Ilenia Baldantoni