"Suoniamo i balli dei loro tempi"

"L’associazione Anteas che rappresento – dice la presidente Francesca Conti – è presente a Pesaro, all’interno di Casa Aura e Casa Roverella, dove organizziamo attività per gli ospiti delle strutture: con due nostri volontari andiamo a suonare musiche dei loro tempi, per chi può riusciamo anche a farli fare due passi di danza, organizziamo la tombola o i festeggiamenti per i compleanni. La domenica li aiutiamo ad esempio ad andare a messa nella chiesa interna alla struttura. Inoltre abbiamo un Doblò adibito alle persone in carrozzina, che mettiamo a disposizione delle famiglie che vogliono traportare i loro cari. Siamo circa 20-25 volontari e siamo anche presenti anche Fano e Marotta, sempre nelle case di riposo, a Piobbico ed anche a San Costanzo, al circolo anziani".