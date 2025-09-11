"Suono futuro", festival tutto nuovo. Fra memoria, tradizione, liberazioni

Un festival tutto nuovo sbarca da stasera sulle sponde del Metauro: all’ex Lanificio Carotti, le cui finestre affacciano sulle acque del fiume, arriva ‘Suono Futuro’. Tre concerti per tre serate, fino a sabato, all’insegna di musica contemporanea, memoria e del tema ‘Liberazioni’.

L’ex lanificio ottocentesco diventa una fucina di suoni, visioni e nuove libertà espressive grazie a questo festival fuori dagli schemi, promosso da Orchestra Olimpia.

"L’idea la coltivavavamo da anni – spiega Roberta Pandolfi, ideatrice assieme a Raffaele Damen e Danilo Comitini –: tutti e tre ci occupiamo di musica contemporanea e fin da quando studiavamo assieme al Conservatorio volevamo creare un nostro spazio per questo genere che negli ultimi decenni è stato abbandonato dal pubblico. Crediamo che oggi sia arrivato il momento di riavvicinarsi ai compositori del presente, e l’abbinamento con Fermignano ha l’ambizione di ricreare una comunità interessata intorno a un evento".

I concerti, tutti alle ore 21, si terranno dentro gli spazi postindustriali della manifattura: "Il posto è meraviglioso – prosegue Pandolfi – e già vale la visita. Avremo poi un’illuminazione e un allestimento visivo particolari, che partono proprio dal luogo che ci ospita, i cui proprietari hanno subito sposato il nostro progetto". Ogni serata avrà la particolarità di includere almeno una composizione scritta da una donna, una caratteristica immancabile per Orchestra Olimpia.

Domani si comincia con il pianista italo-olandese Erik Bertsch, che eseguirà brani dalla fine del ’900 ai giorni nostri, inclusi un brano per piano e nastro magnetico e un altro per pianoforte e shrutibox, un piccolo organetto della tradizione musicale indiana. La seconda serata sarà un omaggio alle donne della Resistenza con una voce recitante accompagnata da percussioni. Poesie e racconti di guerra si fonderanno con le percussioni in un concerto composto per l’occasione dalla musicista ventiduenne Maria Placido. "Una serata che sposa in pieno gli intenti di Orchestra Olimpia, che il prossimo anno festeggerà gli 80 anni dal voto femminile. Chiuderemo sabato con Claudio Jacomucci, fisarmonicista urbinate che vive a Amsterdam, con brani scritti da lui eccetto uno di una compositrice greca basato su un poema di Garcia Lorca", chiude Pandolfi.

Biglietti e abbonamenti su Liveticket e in loco dalle ore 17. Il festival è sostenuto da Imab Group.

Giovanni Volponi