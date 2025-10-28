Suor Adele Toccaceli: "Una casa per emancipare le donne, aiutateci"

"La missione non è solo qui, ma è anche fuori e vedere persone che partono per portare il Vangelo in altri Paesi è comunque una grande grazia". L’Arcivescovo Sandro Salvucci ha salutato così i cinquant’anni di vita sacerdotale di suor Adele Toccaceli, la missionaria delle Pie operaie dell’Immacolata concezione, per tanti anni impegnata nelle Filippine. Alla religiosa, nata ad Acqualagna ma da sempre residente a Pesaro con la sua famiglia (attualmente in convento ad Ascoli Piceno), è stato dedicato un momento di preghiera nella parrocchia dei Cappuccini, a cui è intervenuto anche l’arcivescovo che l’ha ringraziata per la preziosa opera, sottolineando come "non dobbiamo farci condizionare dalle poche vocazioni per ridimensionare il ruolo della missione, restando ancorati alla nostra realtà e alla nostra parrocchia. Ma dobbiamo essere gioiosi nell’apprendere che ci sono ancora persone che si spendono per altri in Paesi lontani, dove la fede va trasmessa, come ad esempio è capitato ultimamente quando don José ci ha chiesto di andare in Cina. Vai, è stata la mia risposta con grande gioia. Suor Adele ha speso la sua vita in missione".

Una figura, la sua, molto nota e stimata in città (molto forte il suo legame con parrocchie come San Carlo, allora retta da don Guido Vincenzi, e San Francesco ora presideuta da padre Marzio Calletti) e non solo, per l’impegno costante a favore dei poveri e soprattutto delle donne: "Nelle Filippine – ha detto la religiosa – prestiamo particolare attenzione alla figura femminile aiutando le donne ad emanciparsi rispetto a una cultura che le vuole in secondo piano. Questo può avvenire dando loro non solo beni di prima necessità, ma anche un lavoro e un futuro. Per questo con i fondi dell’otto per mille, e vari contributi e offerte, è stata aperta nella città di Dagupan una casa per universitarie bisognose gestita da noi. Una costruzione su due piani capace di ospitare una trentina di persone che adesso vogliamo ultimare proprio con il secondo piano, in modo di ospitare in futuro quante più ragazze e dare loro un ambiente dove prepararsi, realizzarsi e avere un futuro". Ecco le coordinate bancarie per contribuire a questo progetto tutto dedicato alle donne. Si può versare alla banca Bper. Iban: IT09M0538713310000042081262. Bic: BPMOIT22XXX

d.e.