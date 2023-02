Superbonus, scende in campo il Comune

Scende in campo anche il comune di Pesaro per il Superbonus 110%. Lo ha annunciato ieri l’assessore al bilancio Andrea Nobili: "Abbiamo fissato una riunione al sindaco per questa settimana insieme alla ragioneria e ail segretario generale. Sentiamo il dovere di intervenire per sbloccare la circolazione del credito che colpisce le aziende edili sull’orlo del fallimento e le famiglie che si sono indebitate sapendo di poter poi rivendere il loro credito, come la legge prevede, trovando però porte chiuse da parte delle banche. Abbiamo – dice l’assessore Nobili – la massima volontà di acquistare crediti da 110% dopo le varie esperienze che sono partite in molte zone d’Italia, a cominciare dalla provincia di Treviso. Siamo consapevoli che non possiamo rimanere a guardare una situazione che rischia di mandare a casa tanti lavoratori e far chiudere delle imprese importanti. Siamo sul territorio e insieme ad Anci faremo tutto quello che la legge ci consentirà. Abbiamo ovviamente un bilancio che ci permette di avere capienza fino a circa 5 milioni di euro annui che potremmo utilizzare per l’acquisto di crediti da banche o imprese dopo selezione pubblica in modo da compensare i nostri oneri fiscali. E’ ovvio che le banche, liberando i...