Superenalotto, ragazza straniera vince 20mila euro

Ha scoperto, con le lacrime agli occhi, di aver centrato la giocata fortunata del concorso del SuperEnalotto di sabato 24 maggio che le ha portato una vincita di oltre 20mila euro. E’ quanto accaduto ieri mattina nella tabaccheria in via Kolbe 2. "E’ una nostra cliente, la conosciamo bene – racconta Stefano Piccini, titolare della tabaccheria -. Quando è venuta a sapere della vincita si è messa a piangere per la gioia. È una ragazza straniera, giovane. Inizialmente non si era accorta, siamo stati noi a comunicarglielo ed è stata una grande sorpresa per tutti". La notizia è stata accolta con felicità da tutta la tabaccheria.