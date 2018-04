Pesaro, 5 aprile 2018 - Colpo fortunato al Bar Tabaccheria Ines di Villa Ceccolini. Sabato scorso sono stati vinti 100mila euro, grazie al concorso speciale del ‘SuperEnalotto’ indetto dalla Sisal. Che ha messo in palio, per Pasqua, cento premi da 100mila euro in tutta Italia. La fortunata è stata proprio una signora del quartiere, che ha giocato una schedina del ‘Superstar’, da 6 euro, con quattro colonne di numeri.

Claudia Pizzagalli, titolare del bar Ines, ha scoperto della vincita l’altro ieri mattina. E non poteva crederci. «Martedì mattina, guardando il bollettino, ho visto il codice della mia ricevitoria ed ho scoperto che la signora aveva vinto 100mila euro - racconta Pizzagalli - sono felicissima per lei. E’ una cliente e giocava questa schedina quotidianamente». Come funziona il concorso? «Si tratta di un premio speciale indetto dalla Sisal, l’importante è giocare la schedina ‘Superstar’, con una spesa minima di 1,50 euro - spiega la titolare del Bar Ines - in questo caso, la signora ne ha giocati 6 e la sua schedina rientrava tra quelle vincitrici estratte. So che nelle Marche sono state estratte solo 5 ricevitorie, di cui solo la nostra a Pesaro. E’ una bella soddisfazione».

Da quanto tempo non avveniva una vincita simile in questo bar? «Da diversi anni - continua Pizzagalli - con i Gratta e vinci, sono state vinte diverse volte somme pari a 10mila euro, ma una vincita così importante col ‘SuperEnalotto’ non si vedeva da parecchio tempo. Ora, siccome la somma vinta supera i 50mila euro, la signora dovrà andare a riscuoterla personalmente all’ufficio Sisal di Milano o di Roma; lì potrà presentare la schedina ed entro 30 giorni, sul suo conto corrente, le verrà accreditata la cifra vinta».