Superiori, il rebus della scelta. Seguiamo capacità e competenze

Gli istituti tecnici offrono una preparazione teorica di base affiancata dallo sviluppo di competenze tecniche specifiche, mirate a favorire un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Con un diploma di istituto tecnico, lo studente ha la possibilità di accedere all’università, oppure di proseguire la propria specializzazione presso gli Istituti Tecnologici Superiori. Gli indirizzi degli istituti tecnici, che spaziano tra vari settori (economico, tecnologico, informatico, ecc.), permettono agli studenti di acquisire competenze utili per intraprendere una carriera professionale o per svolgere attività autonome.

I percorsi liceali puntano a fornire una solida preparazione culturale e metodologica, utile per comprendere e analizzare la realtà con spirito critico. L’obiettivo principale dei licei è preparare gli studenti per gli studi universitari, favorendo lo sviluppo di competenze come il pensiero creativo e la capacità di progettare e risolvere problemi. I licei sono suddivisi in vari indirizzi (Classico, Scientifico, Linguistico, Artistico, ecc.), ognuno si concentra su ambiti specifici, permettendo allo studente di approfondire i propri interessi e le proprie attitudini.

Gli istituti professionali vogliono essere un ponte verso il mondo del lavoro, una volta ottenuto il diploma. Proprio per facilitare l’inserimento futuro nelle professioni, durante il percorso di studi vengono assicurate attività pratiche in laboratori e anche attività nelle imprese. I professionali inoltre si propongono come un mezzo per mantenere un costante e necessario dialogo con il territorio nella valorizzazione e nel rispetto di tutte le sue componenti.

Abbiamo fatto un sondaggio nella nostra scuola per scoprire che tipo di scuola secondaria di II grado abbiano scelto gli alunni delle classi terze. Siamo arrivati alla conclusione che su 127 alunni, circa il 50% seguiranno un percorso liceale, il 42% di alunni hanno scelto un istituto tecnico, infine ci sono gli alunni che hanno scelto un istituto professionale, che sono pari all’8%. Rispetto al resto dell’Italia, gli studenti che hanno scelto di seguire un corso liceale sono inferiori del 5% alla media nazionale, lo stesso vale per gli alunni che hanno scelto il professionale, in questo caso la media della nostra scuola è inferiore a quella nazionale del 4,72%, invece gli alunni che hanno scelto un istituto tecnico sono superiori del 8,4% rispetto alla media nazionale. Confrontandoci con i nostri coetanei abbiamo capito che la scelta della scuola superiore è spesso è influenzata da amici o genitori, ma anche gli open-day sono stati utili. Noi riteniamo che sia giusto scegliere scuole adatte alle nostre capacità e competenze.

Nicolò Paganelli Alan Montecapri Alberto Cecchini Gianluca Nicolini