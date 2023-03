Supermarket a Centinarola Il Consiglio rinvia

Mugugni in Consiglio comunale per l’ennesimo rinvìo della ’variante Centinarola’, quella che prevede una nuova zona commerciale, con superficie di vendita non superiore a 2500 metri quadrati, e su cui la maggioranza ha posizioni non proprio univoche. In coda all’ordine del giorno del consiglio comunale di giovedì, la variante Centinarola per l’ennesima volta non è stata discussa, evitando così di portare allo scoperto le divisioni all’interno della maggioranza. Il segretario della Lega, Alessandro Brandoni parla di "precipitosa fuga dal consiglio comunale di alcuni esponenti del centrosinistra, ma il carrozzone che trascina questa stanca e maggioranza rischiava di scomparire".