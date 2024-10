Supermercato nel mirino. La titolare insegue il ladro: "Ho provato a bloccarlo"

Una rapina e un furto nel giro di pochi giorni. Entrambi a danno del supermercato "Tigre" di via Toti a Pantano. Inga Tavdishvili, titolare del negozio, aveva fatto appena in tempo a riprendersi dalla rapina che ha subìto il furto. "Alle 11,30 del mattino del 10 ottobre mi trovo un tizio che gonfia lo zainetto di bottiglie di birra, pretendendo di uscire dal supermercato senza comprarle – racconta Tavdishvili –. Quando gli ho chiesto di attendere l’arrivo degli agenti lui va verso la porta per uscire; provo a bloccarlo e lui di rimando mi dà uno spintone. Fortunatamente non cado perché afferro lo zaino, ma con lui che scappa vengo trascinata fuori, davanti alle clienti attonite. Ho resistito finché ho potuto, ma lui si è divincolato ed è schizzato via, prima dell’arrivo della polizia".

Tavdishvili è stata un’atleta, campionessa di ginnastica ritmica: "La resistenza mi è rimasta – osserva sorridente -, ma lui aveva forza nelle gambe e ne ho avvertito la stretta quando mi ha respinto tanto che mi ha lasciato dei lividi". Tavdishvili nella concitazione del momento non ha visto i volti sconcertati delle signore in fila alla cassa: "Ho passato mezzora buona a tranquillizzare la clientela, preoccupata per me e per il fatto che l’uomo potesse tornare – racconta – Quello che ha colpito tutti era la sicurezza, per non dire la strafottenza, del tizio. Che rabbia: lavoriamo tante ore per margini di un euro: ho creduto giusto difendermi dal danno. Perché chi ha ragione dovrebbe subire?". E il secondo colpo? "E’ avvenuto l’altro ieri, intorno alle 12: si presenta alla cassa un tizio, conosciuto nel quartiere, che aveva nascosto il vino sotto la maglia. “Ci risiamo: ho pensato. Eccone un altro“". Tavdishvili gli dice: "ti ho visto prendere il vino". Lui la guarda e se ne va. "Pantano – osserva la commerciante –, non è più un quartiere sicuro: siamo alla mercé di quelli che alzano il gomito. Chiediamo maggiore presenza delle forze dell’ordine, più pattuglie per le strade, a fare da deterrente. Il problema non è l’entità del maltolto ma è la strafottenza di chi pensa di cavarsela impunemente – la conclusione – di chi oltraggia quanti lavorano onestamente ed è libero di spaventare le persone".

Solidea Vitali Rosati