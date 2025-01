“Surprize 6“ al Palazzo Ducale. Studenti nel tempio del bello

Tanti allievi, tante opere, un solo vincitore: si è aperta ieri “Surprize 6“, la mostra premio che presenta per il sesto anno consecutivo una selezione dei lavori prodotti all’interno dei laboratori dell’Accademia di Belle Arti urbinate da studentesse e studenti. Sottotitolo di questa edizione “La natura della cultura“, ispirato a Pesaro 2024.

Per la prima volta ospitato nelle Sale del Castellare di Palazzo Ducale, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’evento artistico vede la curatela di Chiara Pirozzi e Federica Facchini e la partecipazione della Jan Dlugosz University di Czestochowa (Polonia). In mostra i lavori di 38 artisti per sottolineare il legame che da sempre l’Accademia ha con la sua città, creando così un significativo punto di raccordo fra le varie sedi dell’Istituzione, disseminate in più luoghi del centro storico.

"Suprize 6 racconta – hanno detto le curatrici – il percorso di ricerca condotto da studenti e studentesse nelle sue forme eterogenee e complesse, guardando al presente e alle sue contraddizioni. Articolata in nuclei tematici, vi sono ambiti d’interesse e di partecipazione molto vari: dall’interpretazione sensibile del paesaggio e dello spazio all’ambiente domestico, dall’indagine sul corpo – fisico e spirituale – alla riscoperta di una memoria personale e collettiva come modalità d’interpretazione dell’oggi, rappresentano alcuni spunti contenutistici proposti nelle opere, evidenziando una spinta plurale d’interessi di ricerca e di metodologie. L’esposizione evidenzia processi di ricerca in divenire, percorsi artistici emergenti e forme vitali d’esperienza".

La giurìa di Surprize 6, presieduta da Marcello Smarrelli, direttore artistico di Pesaro Musei, e composta dai curatori Simone Ciglia e Bianca Basile, dalla gallerista Hélène de Franchis e dall’artista Davide Mancini Zanchi ha assegnato il premio di mille euro all’artista Alessandro Olivetti di Morro d’Alba (AN), che ha realizzato un’opera utilizzando come supporto i filtri del vino dell’azienda di famiglia. Mostra visitabile a ingresso libero fino al 5 marzo dal martedì al sabato, orario 11-13 e 15,30-18,30.

gio. vol.