“Surprize“ si moltiplica e rinnova

“Surprize“ ci sorprende. Non perché sia già alla 5ª edizione, ma per il consenso che trova tra i giovani autori. Da ieri e fino al 7 gennaio “Surprize“ cerca risposte da 57 artisti sul tema “Dove sono? Where am I?“: i protagonisti sono autori allievi dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, dell’Estonian Academy of Arts, dell’Art Academy of Latvia e della Vilnius Academy of Arts.

E’ un progetto che vuole creare anche un intreccio tra i nostri territori e per fare questo l’esposizione ha una doppia sede che tocca sia il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro, con i lavori degli allievi dell’Accademia di Urbino, spingendosi fino alla Torre delle Milizie, l’ex Mattatoio e la Galleria Bramante di Fermignano dove si troveranno le opere delle Accademie Baltiche. "Un lavoro straordinario è quello svolto dai giovani artisti che attraverso questo progetto vanno incontro ad un’occasione di crescita fondamentale per il loro futuro; importante anche il rapporto di sinergia che si crea tra i due territori sedi della mostra", commenta Daniele Vimini, assessore alla Bellezza.

Non c’è uno stile o un tema dominante, ogni opera è unica, frutto della personalità e delle idee dei ragazzi. "Il titolo “Surprize“ gioca sul significato del termine inglese “surprise“ modificato inserendo oltre al concetto di sorpresa anche quello di premio (“prize“) in quanto ci sono stati due vincitori ed una menzione speciale – spiega Marcello Smarrelli, direttore artistico Pesaro Musei –. Cecilia Mancinelli dell’Accademia di Urbino vincitrice con l’opera “La Bagnante“ rappresenta con una serie di monotipi e l’altra vincitrice Margarita Valionyté della Vilnius Academy of Arts con il video “4408 new messages“, dal tema Telegram; infine una menzione speciale anche per Francesco Di Vaio con “Homework“ dove è stata premiata la sua capacità di “mettere a nudo“ la propria vita".

Una collaborazione preziosa tra i due Comuni che anche Monica Scaramucci, assessore Servizi alla persona di Fermignano tende a portare avanti. Al Centro Arti Visive Pescheria l’inaugurazione è stata ieri pomeriggio e la mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30; sabato domenica e festivi anche la mattina dalle 10 alle 13 con ingresso gratuito con Card Pesaro Cult, per info 0721 387541.

Nelle sedi di Fermignano l’inaugurazione avverrà oggi alle 18 e gli orari di visita saranno dal giovedì al sabato dalle 16,30 alle 19, domenica e festivi anche dalle 10,30 alle 12,30 ad ingresso gratuito, per info 0722 330523; in vendita i cataloghi della mostra al costo di 15 euro a cura di Emanuele Bertoni.

Il progetto è promosso dalla Fondazione Pescheria, dall’Accademia di Belle Arti di Urbino, Ministero dell’Università e Ricerca, Comune di Pesaro e di Fermignano e EF International Service Art in collaborazione con Pesaro Musei e con il patrocinio delle tre Ambasciate Baltiche in Italia.

Ilenia Baldantoni