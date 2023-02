Suspence e comicità in ’Non aprite quella sporta’

Il titolo scimmiotta quello della serie cinematografica horror che ha generato un merchandising con fumetti e un videogioco con protagonista il serial killer immaginario Leatherface. Lo ha scelto infatti il compianto Peppe Nigra. Ma "Non aprite quella sporta", il nuovo film dei comici del San Costanzo Show non ha nulla di orrido né triste, anzi… è un concentrato di suspence e comicità in salsa marchigiana che, a parte i primi minuti più lenti dedicati all’ambientamento dello spettatore, attraverso lo strumento ‘vischioso’ della risata tiene incollati allo schermo fino alla fine.

La trama del film (che si avvale del montaggio del noto regista fanese Henry Secchiaroli) è semplice, ma ben costruita seguendo le regole aristoteliche dell’unità di luogo tempo e azione. Nella cantina dimenticata di un condominio molto particolare sul lungomare di una città della costa adriatica, che i fanesi riconosceranno come la loro, la portinaia (il personaggio simbolo della comicità del San Costanzo Show, Rosa della Cecca) insieme ad altri due personaggi particolari e subdoli, per una serie di comiche coincidenze trovano una sporta piena di soldi di dubbia provenienza. I tre decidono allora di mettere a conoscenza di questo ritrovamento i condòmini, individui assai bizzarri ognuno a suo modo (una carrellata dei personaggi del San Costanzo Show e nuovi soggetti tutti da scoprire) ma questa scelta dettata dalla ossessione di accumulare soldi facili scatenerà una serie di accadimenti in puro stile giallocomico, fino al finale a sorpresa. "Abbiamo voluto creare un film che mettesse alla prova gli attori e la troupe in un’esperienza differente dal solito per vari aspetti - spiega il regista Oscar Genovese -. Primo fra tutti, il genere scelto, ovvero il giallo, chiaramente come prima ispirazione, per poi adattarsi allo stile comico della Compagnia. In secondo luogo, il budget che, essendo molto basso, ci ha spinto ad usare tutta la nostra creatività per realizzare comunque un film divertente e curato. In terzo luogo, il vincolo di partenza obbliga ogni attore a interpretare molteplici personaggi. Questo ha influito notevolmente nella stesura della sceneggiatura, nonché nella redazione del piano di lavorazione di un film che vuole valorizzare la regione Marche attraverso la comicità dei suoi dialetti".

Un’atmosfera che può ricordare quella del genere comico noir all’inglese e del giallo comico francese, che in questo caso viene completamente adattata ad una situazione tipica di un condominio di estrazione popolare locale. Visibile al Politeama di Fano, nei prossimi due week end: il sabato alle 21 e la domenica alle 17. Biglietto 10 euro ridotto a 8 per possessori tessera Scs.

Tiziana Petrelli