Svastica sul monumento ai caduti. Paolini: "Un atto vergognoso"

Simboli e assurdità nell’era in cui simboli e assurdità non dovrebbero più esistere. Eppure ancora accade. E accade nel cuore della nostra provincia. Una svastica è comparsa sul monumento ai Caduti a Isola del Piano. Paolini ha subito diramato comunicato parlando di un "Ingiustificabile oltraggio". La dura condanna del presidente della Provincia è forte e chiara: "Si rispetti chi ha dato la vita per la nostra libertà".

Choc infatti a Isola del Piano, dove è comparsa una svastica incisa nella lapide del Monumento ai Caduti, nel piazzale dei Tre Partigiani. Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, sindaco di Isola del Piano, condanna fermamente l’accaduto: "L’autore o gli autori si dovrebbero vergognare. Sfregiare la memoria dei nostri paesani morti nelle guerre è abominevole. Un gesto da vigliacchi all’ennesima potenza. Un’offesa tremenda, ingiustificabile, che dimostra tutta l’ignoranza del caso. Mio padre mi portava davanti al monumento e diceva: ‘Queste persone sono morte per te’. Ora la ripuliremo ma spero che, quando sarà ricollocata al suo posto, ognuno si avvicini a questi nomi con il dovuto rispetto". A Isola del Piano furono catturati i tre partigiani Leone Balducci, Gino Barcelli e Santo Gagliardotto, fucilati l’11 maggio 1944 a Pesaro da un reparto militare tedesco.

Altre quattro persone morirono al monastero di Montebello, nel giugno del 1944. "A loro e a tutti quelli che hanno dato la vita per difendere i valori su cui si basa oggi la nostra Costituzione va la nostra profonda riconoscenza", conclude Paolini.

Nella foto: la parte della lapide sfregiata dalla svastica, incisa sulla superficie