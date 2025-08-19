Svastiche sugli scogli a Pesaro, il sindaco: “Troveremo i responsabili”

Pesaro, 19 agosto 2025 – Svastiche e croci uncinate sono state disegnate a Pesaro, con vernice nera sugli scogli che corrono lungo la passeggiata che corre in calata Caio Duilio, vicino al Circolo Canottieri.

Non si fermano gli atti vandalici in zona porto e mare. Ultimo episodio in ordine di tempo: i lettini spaccati allo stabilimento ‘Sacro Cuore’, in fondo a viale Trieste.

Le svastiche di colore nero sono spuntate dal nulla questa mattina.

A dare l'allarme alcuni cittadini che hanno chiamato il sindaco Andrea Biancani. "Mi hanno inviato le foto ed ho subito allertato i vigili urbani e alcuni operai sono andati questa mattina a ripulire gli scogli dalle svastiche e le croci uncinate”, ha dichiarato il primo cittadino sui suoi profili social.

Secondo una prima ricostruzione questi simboli nazisti sarebbero stati dipinti sugli scogli durante la notte.

"Le abbiamo rimosse nel giro di poche ore – afferma Biancani -. Ma resta il fatto che condanniamo con fermezza questo gesto spregevole compiuto da ignoti. Faremo di tutto per individuare i responsabili di questo atto di ignoranza, intolleranza e violenza che può compiere solo chi non conosce la storia, e non ha il minimo rispetto dei valori di democrazia e libertà”.

Infine un ringraziamento: “Ringrazio il Centro operativo comunale che si è subito attivato per ripulire gli scogli, nel frattempo faremo di tutto per risalire agli autori dei simboli, anche tramite le numerose telecamere che abbiamo installato in città”, conclude il sindaco.