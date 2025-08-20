Svastiche sugli scogli. Indignazione in Comune: "Prenderemo i responsabili"

Chiari simboli nazisti: croci uncinate e svastiche. In bella evidenza sugli scogli del molo di Levante del Porto, lungo la passeggiata che dal circolo Canottieri arriva fino al locale "Moloco". E qualcuno ha segnalato subito la cosa direttamente al sindaco Andrea Biancani inviando le foto degli scogli imbrattati con questi simboli.

"Le abbiamo rimosse nel giro di poche ore ma resta il fatto che condanniamo con fermezza questo gesto spregevole compiuto da ignoti che hanno imbrattato gli scogli del molo che corre in calata Caio Duilio, vicino al Circolo Canottieri Pesaro, con delle svastiche – dice il primo cittadino –. Faremo di tutto per individuare i responsabili di questo atto di ignoranza, intolleranza e violenza che può compiere solo chi non conosce la storia, e non ha il minimo rispetto dei valori di democrazia e libertà. Ringrazio il Centro operativo comunale che si è subito attivato per ripulire gli scogli, nel frattempo faremo di tutto per risalire agli autori dei simboli, anche tramite le numerose telecamere che abbiamo installato in città".

Della cosa è stata incaricata il comandante dei vigili urbani, Muzzini che ha segnalato il fatto anche alle altre forze di polizia. "E non passeremo al setaccio non solo le nostre telecamere, ma anche quelle dei locali privati, perché faremo di tutto per risalire agli autori di queste scritte", conclude il sindaco.

Quando e come? Pare che le scritte siano state fatte nel corso dell’altra notte, quindi tra domenica e lunedì con tanto di barattolo di vernice nera e pennello. La segnalazione è arrivata in Comune nelle prime ore della mattinata di martedì, anche perché quella passeggiata è molto frequentata perché in pratica si parte di bagni Tino fino ad arrivare fino al faro che conclude la camminata sul molo di Levante. Un eccessivo allarmismo? Stando alle forze dell’ordine gruppi con posizione estreme su diversi temi della vita pubblica, sarebbero presenti non solo in città ma anche nel nostro entroterra anche perché tutto il becerame che corrono sul web e sui social contrariamente a quello che la gente possa pensare è monitorato in continuazione.