Svelati i segreti dei maghi e dei loro strumenti. Aperte iscrizioni per un corso al Club Giulietti

Il Club Magico Marchigiano "Ezio Giulietti" di Pesaro, con la collaborazione di Mauro Ruggieri, organizza alla Soms, in via Cairoli 53 a Pesaro, un corso di magia rivolto a tutti gli appassionati. Le lezioni si terranno per 4 lunedì di aprile: l’8 - 15 – 22 - 29 dalle ore 18,30 alle 20.30. Saranno presenti i maestri Riccardo Paci e Claudio Gatti che durante il corso trasmetteranno le nozioni di base con carte, palline, foulards, ecc...A fine corso verrà consegnato l’attestato di partecipazione e il materiale didattico. Per info. ed iscrizioni: Claudio Gatti 334 3006745 o Mauro Ruggieri 335 8211635.