Svelato il giallo del mega yacht. Dentro c’era il banchiere Borodin. Una sosta per incontri ‘diplomatici’?

Nonostante tutte le cortine fumogene, alla fine si è scoperto chi c’era sul mega yacht da 80 metri all’ancora fino a qualche giorno fa davanti all’imboccatura del porto. Aveva preso posto uno dei grandi oppositori di Vladimir Putin, il finanziere Andrey Borodin, 57 anni, ex numero uno della banca di Mosca, sposato, due figli piccoli, da anni esiliato a Londra. Di fronte alla foto del banchiere russo, la risposta, di chi lo ha servito a tavola, è stata immediata: "Nessun dubbio, sì è lui". Personaggio che resta impresso anche perché prima che arrivasse Borodin nel locale, è entrato un suo uomo che ha fotografato tutto.

"Sicuramente non si è fermato a Pesaro tre giorni per vedere la biosfera e neppure la cella di Vasco Rossi", ha commentato ridendo qualche ex parlamentare.

Per cui si è aperto una specie di... giallo. Perché c’è chi ha voluto collegare la tre giorni pesarese di Borodin, con la presenza sempre a Pesaro di Sergej Matvienko, il figlio della zarina di San Pietroburgo, terza carica dello stato Russo, una fedelissima di Putin. Sergej Matvienko solitamente arriva nella sua villa sul San Bartolo subito dopo Ferragosto ed i tempi andrebbero a combaciare con i tre giorni in cui la nave, l’Amaryllis, è stata all’ancora davanti al porto con il supporto e l’assistenza della società Marine Shore Assistance con uffici all’interno del cantiere Rossini.

Per la cronaca il figlio di Valentina Matvienko è stato nella villa di famiglia – la madre non viene ormai da anni – anche alla fine di giugno e non arriva con la fanfara al seguito: profilo basso. Possibile secondo molti osservatori, visto che i due si conoscono, che si siano incontrati. Non solo questo, perché secondo alcune fonti la lussuosa Bentley con la quale ha girato per la città Borodin, arriverebbe proprio dal ricco parco macchine di Sergej Matvienko. Questo perché in provincia pare che non vi siano Bentley cabrio da affittare.

Il resto delle giornate pesaresi è noto: mezza giornata al mare, spa all’Excelsior con tanto di massaggiatrice poi portata anche sullo yacht; quindi serata a cena a "Polo pasta e pizza", dopodiché il giorno successivo anche un salto a San Marino. Anche in questo caso pochi credono che un miliardario di quella portata sia andato a fare... shopping per risparmiare sull’Iva.

Matwienko come ‘ponte’ per ristabilire un filo e un dialogo con Putin? Solo una visita in amicizia? Tutto può essere. Comunque non una presenza legata al Rossini Opera Festival.

Vale la pena di ricordare, a proposito dei delicati rapporti tra i paperoni russi e Putin, che l’altro aligarca russo che ha comprato villa a Pesaro, a San Nicola, e cioè Boris Spiegel, 7mila dipendenti nel settore della farmaceutica, aziende quotate in Borsa, intimo dei massimi vertici dello Stato di Israele, è ancora, assieme alla moglie, ospite della patrie galere russe. Nella bella villa di San Nicola dove sono state ospitate anche alcune serate per il dopo Rossini Opera Festival, di tanto in tanto arriva la sorella del capo degli ebrei russi che si è dovuta rifugiare a Tel Aviv. Finita la cortina fumogena di protezione per Andrey Borodin e la sua famiglia. Le ragioni di questa sosta restano però un mistero.

m.g.