Svelato il mega uovo di Pasqua. È ricoperto da 7mila rose colorate

Molti i curiosi che ieri mattina in piazza Pascolini a San Costanzo hanno voluto assistere alla cerimonia di inaugurazione dell’originale maxi uovo di Pasqua ricoperto da ben 7mila rose colorate fatte, una per una, all’uncinetto. Presenti all’evento anche il parroco don Stefano Maltempi e il vescovo Andrea Andreozzi, che poco dopo hanno preso parte ad un impegno pastorale a Cerasa. Sei metri e quattro centimetri di altezza, 4 metri di diametro e un peso di oltre 400 chilogrammi, sono i numeri più eloquenti di questa opera, che ha reso necessaria anche la realizzazione di una ‘gabbia’ in ferro ricoperta da una rete plastificata (il tutto per più di 2 quintali), sopra la quale, poi, sono state applicate le rose, per preparare le quali sono serviti 252 chilometri di filo di lana e, soprattutto, il lavoro, durato 5 mesi, di 37 donne di San Costanzo e Fano alle quali si sono aggiunte altre signore di Mondolfo, Montegridolfo, Chiaravalle e Genga. A coordinare tutte le operazioni e a curare ogni fase del progetto è stata la Pro Loco paesana a cui ieri è andato il ringraziamento dell’amministrazione comunale, rappresentata nella circostanza dal vicesindaco Omar Ciani, dagli assessori Milena Volpe e Stefano Giraldi e da diversi consiglieri. Molto emozionata l’ideatrice dell’impresa Donatella Cocci e il suo ‘braccio destro’ Lilya Savchenko, le quali hanno ribadito che con questo maxi uovo hanno voluto "dar vita anche a un filo conduttore con i paesi vicini dove si sono già realizzate opere importanti all’uncinetto, come l’albero di Natale di Mondolfo e le meravigliose rappresentazioni della Natività di Barchi e San Giorgio a Terre Roveresche". Molto soddisfatto anche il fabbro Eraldo, il quale è stato l’autore della struttura in ferro dell’uovo e che si è detto pronto a dare una mano alle ingegnose donne sancostanzesi e alla Pro Loco anche in futuro: "Quando mi hanno proposto di partecipare a questa iniziativa – ha rimarcato – ho dato subito la mia disponibilità, perché io amo questo territorio e ogni progetto che lo riguarda va sostenuto. Se mi chiameranno ancora dirò subito di sì". Il super uovo all’uncinetto rimarrà esposto in piazza Pascolini fino al 15 aprile.

Sandro Franceschetti