Sventolano alte le Bandiere blu. Tutte confermate, Gabicce record

Sono quattro i Comuni della nostra provincia che quest’anno hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, che certifica la pulizia del mare e delle sue spiagge e la qualità dei servizi connessi. Un premio giunto alla trentottesima edizione, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici, che ieri è stato consegnato ai Comuni vincitori in una cerimonia che si è tenuta a Roma. Nella nostra provincia hanno ricevuto il premio Pesaro, Fano, Gabicce Mare e Mondolfo, già premiati negli anni scorsi, per un totale nel 2024 di otto spiagge. A Pesaro la Bandiera Blu è stata assegnata alla spiaggia di Ponente e per quella di Sottomonte. A Fano sono invece quattro le spiagge riconosciute: Torrette, Sassonia, Nord e Lido. A ricevere lo stesso riconoscimento, sempre a Fano, è stato l’approdo di Marina dei Cesari.

A Mondolfo è stata premiata la spiaggia di Marotta, mentre a Gabicce Mare ha ricevuto la Bandiera Blu il Lido. "Un prestigioso riconoscimento – ha dichiarato Claudio Mazza, presidente della Fondazione FEE Italia – sia per i Comuni che per i cittadini, ai quali va il merito di questo riconoscimento per crescente sensibilità e consapevolezza". Presente a Roma per il Comune di Gabicce il sindaco, Domenico Pascuzzi: "Siamo felici del grande risultato raggiunto – spiega –. Un ringraziamento doveroso va agli uffici comunali che seguono costantemente durante l’anno il percorso per far sì che questo riconoscimento sia assegnato. Il Comune di Gabicce Mare ha ufficialmente inserito la Sostenibilità nel proprio Statuto comunale lo scorso anno, entrando a far parte della Rete dei Comuni Sostenibili: tutela dell’ambiente, del clima e della biodiversità sono gli obiettivi fondamentali della proposta a cui ha aderito il nostro Comune. Ottenere nuovamente la Bandiera Blu è segno che la strada intrapresa ha portato ottimi risultati. Gabicce Mare, insieme a Sirolo, è la località con più bandiere blu della Regione Marche e tra i primi comuni in Italia".

I principali criteri di assegnazione del premio sono state l’ottima qualità delle acque di balneazione, la spiaggia sempre pulita, nessuno scarico di acque industriali e fognarie, disponibilità dei dati delle analisi, diffusione delle informazioni della Campagna Bandiere Blu; divieto di attività che costituiscono pericolo per i bagnanti; servizi di spiaggia efficienti; accessi facilitati per le persone con disabilità; dotazione di salvagenti ed imbarcazioni di salvataggio; equilibrio tra attività balneari e protezione della natura; politiche ambientali; servizi di qualità di gestione dei rifiuti.