Sversamento percolato nel fosso Il ghiaccio ha rotto una condotta

Allarme ieri alla discarica di Cà Lucio a Urbino per la rottura dovuta alla temperatura di una tubazione che raccoglie il percolato. Lo scrive Marche multiservizi: "A causa delle temperature ben sotto lo zero, che persistono ormai da alcuni giorni, si è verificato lo sfilamento di un tubo della condotta dell’impianto del percolato nella discarica di Ca’ Lucio. I sistemi di sicurezza dell’impianto si sono subito attivati ed in automatotico è scattato il blocco della pompa che alimenta la condotta. Malgrado questo, non è stato possibile impedire la fuoriuscita di alcuni metri cubi di percolato che, finendo nelle canalette dell’acqua piovana, è poi in parte confluito nel fosso sottostante l’impianto. Il tempestivo intervento dei tecnici ha fatto sì che lo sversamento sia stato limitato soltanto a pochi metri cubi ma, per sua natura, il percolato rimane visibile anche se molto diluito".

"Subito sono state attivate– si legge – le procedure aziendali e quelle previste dalla legge per le situazionidi emergenza e si è provveduto a inoltrare le comunicazioni ufficiali agli organi preposti".

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali e i tecniciell’Arpam per i rilievi di legge".