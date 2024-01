"Svincolo della superstrada e scuola Dezi: qualcosa non torna"

"Lo svincolo della superstrada tra Calcinelli e Lucrezia si farà o no, e quando?" Sono le domande che si pongono i consiglieri del gruppo di minoranza consiliare di Colli al Metauro ‘Energia in Comune’ guidato da Candio Curina: "Sono state fatte conferenze stampa e comunicati, ma nonostante le nostre ripetute richieste al riguardo non ci sono ancora notizie certe". "In consiglio comunale – incalzano i membri di opposizione – si era detto che erano stati stanziati 2milioni per la sua realizzazione, con dettagli anche sulla tipologia del ponte (in ferro per evitare chiusure della viabilità) e che entro il 2024 sarebbero stati eseguiti i lavori, ma dal piano regionale delle opere pubbliche recentemente approvato risultano ancora mancanti oltre quattro milioni di euro per la realizzazione dell’opera".

La nota di Curina e i suoi collaboratori prosegue: "Vorremmo sapere da dove attingere i fondi mancanti; forse da privati che, come previsto dal Prg vigente, dovrebbero garantire i due terzi della spesa? Al riguardo occorrerebbe un impegno formale e non chiacchiere da bar".

Un altro tema su cui si focalizzano i componenti della minoranza è quello della scuola primaria ‘Dezi’ di Saltara, in merito alla quale negli ultimissimi giorni il sindaco Pietro Briganti ha però evidenziato lo sblocco del cantiere: "A parte i costi esorbitanti di questi lavori, riteniamo che alla fine l’opera non riuscirà a risolvere completamente il fabbisogno del comune e, soprattutto che, visto che nella migliore delle ipotesi, manca ancora un anno alla conclusione delle opere, è indispensabile che nel frattempo vengano adottati gli accorgimenti necessari per la sicurezza degli alunni, che dovranno restare almeno per altri 12 mesi a fare lezione negli spazi della delegazione comunale di Calcinelli, così come richiesto dai loro genitori al sindaco".

Sandro Franceschetti