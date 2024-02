Svincolo di Calcinelli. Cavalcavia di 33 metri

"Avanza la progettazione per il nuovo svincolo della superstrada a Calcinelli, in zona Laghi, opera che Anas ha inserito nel Piano Nazionale Potenziamento Intersezioni". Lo evidenzia l’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, che ha eseguito un sopralluogo nell’area in cui dovrà sorgere l’opera insieme a tecnici Anas, ai progettisti e agli amministratori di Colli al Metauro. "I prossimi step – riprende -, dopo il completamento delle fasi progettuali, saranno le procedure autorizzative per giungere alla cantierizzazione. Si tratta di un intervento al servizio dei cittadini e delle imprese, destinato a migliorare sensibilmente la viabilità dei mezzi pesanti da e verso le zone industriali della valle del Metauro e ad accrescere il livello della qualità della vita di chi risiede e lavora nei centri del territorio. Decongestionare le strade urbane dal traffico pendolare e pesante significa aumentare la sicurezza, offrendo al tempo stesso prospettive di sviluppo alle aree industriali e commerciali".

Lo svincolo di Calcinelli, inserito nel contratto di programma Anas con un finanziamento di 2,5 milioni di euro, "sarà – puntualizza Baldelli - moderno, sicuro e sostenibile, con un cavalcavia a campata unica lungo circa 33 metri per un’altezza minima di 5,2, compatibile con futuri progetti di adeguamento della E 78. L’opera ha un elevato valore non solo per Colli al Metauro, la vicina Lucrezia e la rete stradale del comprensorio, ma anche per la sua posizione strategica rispetto al sistema pedemontano e intervallivo delle Marche che incrocia, a pochi chilometri di distanza, la grande arteria europea Fano-Grosseto. Grazie a tale posizione, infatti, l’infrastruttura di Calcinelli è funzionale anche ai collegamenti inseriti nella convenzione Regione Marche-Anas, siglata a Roma nel gennaio 2024, per un valore complessivo di 200 milioni di euro, che riguardano i tratti Carpegna-Lunano-Sant’Angelo in Vado, Fabriano-Sassoferrato-Serra Sant’Abbondio-Cagli e Serra Sant’Abbondio-Pergola-Fossombrone, così come la realizzazione della variante alla Statale 16 tra Fano e Marotta".

Soddisfatto il sindaco di Colli Pietro Briganti: "Se ne parla da più di 25 anni e finalmente siamo sulla strada giusta per la realizzazione di un’opera strategica, per la quale ringrazio la giunta Acquaroli e in particolare l’assessore Baldelli".

