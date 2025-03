Svolta alla Fondazione Pescheria: "Una fuga, ma resta la necessità di trasparenza"

L’avvicendamento al vertice della Fondazione Pescheria – con le dimissioni anticipate del vicesindaco Daniele Vimini dalla presidenza e la nomina del nuovo consiglio d’amministrazione – ha innescato i commenti dei consiglieri di centrodestra. Giulia Marchionni di “Pesaro svolta“ rimarca il "problema della trasparenza che da sempre abbiamo dovuto constatare e tutelare, senza, peraltro riuscirci – osserva –. L’accesso agli atti è stato spesso ostacolato: verbali non pubblicati, difficoltà nel reperire informazioni sui costi e sulle modalità di gestione delle risorse pubbliche. È inaccettabile che un’istituzione finanziata con soldi pubblici operi senza la dovuta trasparenza e senza garantire il diritto all’accesso delle informazioni. Ancora oggi non abbiamo ricevuto i documenti richiesti e non sappiamo come siano state realmente spese le enormi risorse di Pesaro 2024: quelle pubbliche e quelle ricevute dagli sponsor privati".

Una situazione testimoniata anche dal gruppo consigliare di Fratelli d’Italia per cui la tempistica adottata addirittura li allerta: "Non è che con questa “fuga“ qualcuno pensa di potersi sottrarre all’approfondimento riguardante la rendicontazione di cui ad oggi noi abbiamo visto solo le voci di uscita e nulla più?". Perché una fuga? "Abituati ad uno stile fatto di proclami e “stati generali“ per qualsiasi inezia – osservano Daniele Malandrino, Serena Boresta, Michele Redaelli, Cristina Canciani e Giovanni Corsini – ci sorprende questo taglio netto che addirittura rimanda alla trattazione di “anni fondamentali per la crescita della Fondazione, come li ha definiti lo stesso Vimini, e dei risultati straordinari ottenuti, a partire da una gestione esemplare di Pesaro 2024", a data da destinarsi. A noi sembra una fuga, in fretta e furia".

Sia Marchionni che i consiglieri di Fratelli d’Italia incalzano sulla necessità di sanare un deficit riguardo alla trasparenza: "Ancora oggi – dice Marchionni – non abbiamo ricevuto i documenti richiesti e non sappiamo come siano state realmente spese le enormi risorse di Pesaro 2024: quelle pubbliche e quelle ricevute dagli sponsor privati". I consiglieri di Fratelli d’Italia, infine aggiungono: "Abbiamo sempre espresso forti critiche sul modello di governace della Fondazione Pescheria e sul duplice ruolo di Vimini come controllore (assessore) e controllato (presidente della fondazione). In questi anni c’è stata una grave mancanza di trasparenza nei confronti del consiglio comunale sulle iniziative intraprese dalla fondazione. Una volta che le risorse venivano assegnate, uscivano dal bilancio comunale e di fatto non risultavano più tracciabili agli occhi di amministrazione e consiglio. Chiediamo all’amministrazione di avviare un processo di revisione sostanziale della fondazione e dei rapporti che essa ha con il comune".

s.v.r.