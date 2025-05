Svolta nel giallo della giudice trovata morta: il corpo di Francesca Ercolini sarà riesumato

Pesaro, 15 maggio 2025 – Giudice trovata senza vita: si riapre l’inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini, in servizio presso la Corte d’Appello di Ancona. La donna era stata ritrovata senza vita nella sua abitazione il 26 dicembre 2022, aveva 51 anni, ma l’ipotesi del suicidio viene nuovamente indagata.

La svolta è arrivata dalla procura di Pesaro, competente per i procedimenti che coinvolgono magistrati in servizio nelle Marche. La Procura ha ottenuto l’autorizzazione dal tribunale per riesumare il corpo della giudice, sepolto a Riccia, in provincia di Campobasso, per eseguire una nuova autopsia e chiarire le cause del decesso.

L’appartamento in cui la giudice viveva con il marito e il figlio è stato posto sotto sequestro e nei prossimi giorni verrà eseguito un esperimento giudiziale: una simulazione mirata a ricostruire fedelmente la scena del ritrovamento del corpo.

Le persone iscritte nel registro degli indagati sono sei, tra cui il marito della giudice, alcuni appartenenti alle forze dell’ordine e un medico legale. Le ipotesi sono depistaggio, falsa perizia, violazione del segreto istruttorio e omissione di atti d’ufficio. Si indaga anche sull’ipotesi di maltrattamenti di cui potrebbe essere stata vittima la giudice e se questo possa aver contribuito a un eventuale gesto estremo.

Sono stati sequestrati il telefono cellulare della vittima e alcuni dispositivi informatici. Il 23 maggio si terrà l’incidente probatorio con la nomina del collegio di periti incaricato dell’autopsia.