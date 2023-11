Svolta per le frane di maggio: partono i lavori in tre cantieri

Sono in arrivo gli interventi sulle frane di Gadana, Piansevero e Sasso, smottamenti provocati, o peggiorati, nel caso di quello in zona Sasso, dall’alluvione di maggio, creando problemi per ora solo tamponati. Lo annuncia il sindaco, Maurizio Gambini: "A giorni, i progettisti dovrebbero consegnare i progetti, così che potremo procedere con le gare d’appalto e intervenire. Mi auguro già entro la fine dell’anno, almeno sulla Sp9, verso Gadana, e sulla frana tra la scuola di Piansevero e via Lumumba. In quest’ultimo caso, la situazione è preoccupante e so che il primo stralcio dei lavori è in via d’appalto. Poi arriverà il progetto definitivo, che comprenderà anche un allargamento di alcuni metri dello spazio per le auto, in via Lumumba, grazie alla demolizione del muretto e ricostruzione più a monte, con una palificata, consentendo un’accessibilità migliore alle case".

Nessuna novità in merito alla frana lungo via Bocca Trabaria, verso Mazzaferro, precedente a quelle di maggio e di competenza di Anas: "Ancora non ho avuto riscontri sulla partenza dei lavori – spiega il sindaco –. Lì, dovrà però cominciare il consolidamento del marciapiede, di cui si occuperà la ditta che sta realizzando la fermata dell’autobus in via Giro dei Debitori, una volta terminata". Infine, un secondo cantiere si aprirà in località Sasso, cambiando temporaneamente la viabilità, per intervenire su uno smottamento di fronte al supermercato Eurospin: "Si farà dopo le feste e durerà un mese – prosegue Gambini –. Durante i lavori, per andare verso Trasanni si passerà lungo via Molino del Sole e via Seghetto, che Anas ha riqualificato e diventeranno a senso unico a scendere, il tratto di via Urbinate interessato dall’intervento diventerà un senso unico a salire. La parte di strada-cantiere non sarà lunga e, al di là di essa, si potrà circolare in ambo i sensi".

Nicola Petricca