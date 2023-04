Svolta per l’ex Carducci: arrivano 5 milioni "Soldi del ministero. E il progetto c’è già"

di Anna Marchetti

Si sblocca l’ex Carducci. Per la costruzione della nuova scuola il ministero dell’Istruzione ha stanziato 5 milioni di euro. Dopo più di 3 anni di attesa, tanto è passato da quando venne dichiarata l’inagibilità della scuola nel settembre 2019, finalmente è arrivata la buona notizia. Esulta il presidente della Provincia Giuseppe Paolini: "Grazie al nostro piano abbiamo guadagnato quasi due anni. Perché oggi, a finanziamento assegnato, avremmo dovuto selezionare un professionista tramite incarico e poi lavorare sul progetto. Invece nel frattempo abbiamo giocato d’anticipo, con il concorso di idee per l’individuazione del progettista. E lo scorso dicembre abbiamo commissionato il progetto definitivo allo studio Vitre di Thiene. Quindi siamo pronti per fare il bando nei prossimi mesi".

"Ringrazio – commenta il preside dell’Istituto Nolfi-Apolloni - tutti coloro che si sono adoperati per l’ex Carducci. Dopo un percorso accidentato, ora spero che l’iter sia il più rapido ed efficiente possibile". Per l’ex Carducci l’operazione è di nove milioni e 730mila euro: due milioni e 980mila della Provincia, un milione e 750mila euro dal Gse e 5 milioni del ministero. Il presidente della Provincia e il dirigente dell’Edilizia scolastica Maurizio Bartoli annunciano un incontro imminente con il Comune e i referenti dell’istituto scolastico: "Ci vedremo martedì 11 aprile e presenteremo il progetto per l’ex Carducci che sarà armonizzato con quello per il nuovo Nolfi, su cui abbiamo ottenuto di recente il finanziamento di sei milioni di euro".

In quella occasione si affronterà anche il tema "delle soluzioni transitorie per gli studenti" con l’apertura dei cantieri. Tra i parlamentari che recentemente hanno seguito la vicenda c’è il deputato Antonio Baldelli (Fratelli d’Italia): "Si tratta di risorse fondamentali per gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza delle scuole nelle aree a rischio sismico del centro Italia ed in particolare del nostro territorio. Una grande opportunità per rendere gli edifici scolastici moderni e all’avanguardia". Se ne era interessato anche il senatore Antonio De Poli (Udc) che fa notare come "il finanziamento assegnato rappresenti un tassello fondamentale per la riqualificazione". I consiglieri comunali di M5S ricordano l’impegno dell’ex parlamentare Roberto Rossini "che ottenne già nel 2020 il rifinanziamento per 20 milioni di euro della graduatoria relativa al bando ‘Sisma 120’". Conclude il dirigente della Provincia, Maurizio Bartoli: "La nostra volontà è di riqualificare gli edifici del Campus: due milioni di euro sono per il Torelli per la bonifica dall’amianto e l’adeguamento sismico (progettazione esecutiva affidata, ndr), mezzo milione per i lavori sui bagni del secondo piano. C’è poi la palestra dell’ex Carducci, con 300mila euro per il miglioramento sismico. E i due milioni ottenuti per l’area sportiva e gli spazi all’aperto del Campus".