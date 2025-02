Svuotati i conti di tre anziani. Amministratrice sotto processo

Aveva prelevato 80mila euro dai conti dei tre anziani di cui era amministratrice di sostegno per versarli nei propri conti correnti. Una pesarese, difesa dall’avvocato Leonardo Chiocci, è accusata di peculato e omissioni di atti d’ufficio. Per lei è stato chiesto il rito abbreviato che verrà discusso durante la prossima udienza prevista per il 9 di aprile. La ricostruzione di quei movimenti "sospetti", compreso il fatto che, dal 2015 al 2021 la donna non avesse depositato in tribunale le relazioni di spesa annuali che un amministratore di sostegno è obbligato a compilare e consegnare, sono state l’oggetto di un’indagine approfondita da parte della guardia di Finanza. Sono emerse, infatti, delle differenze tra i prelevamenti effettuati dai conti dei tre anziani e le relative spese sostenute per la loro sussistenza quali, ad esempio, il pagamento delle rette della casa di riposo e i compensi per le badanti. In un caso l’amministratrice di sostegno, incaricata dal 2015, avrebbe anche parzialmente interrotto il pagamento del compenso della casa di riposo in cui l’anziana amministrata si trovava ospite.

Era stata la stessa struttura a segnalare l’omesso pagamento di alcune rette dall’agosto 2021 e anche varie morosità per mensilità precedenti, successivamente saldate. Secondo gli investigatori, infatti, sono risultati dei prelevamenti di denaro non giustificati. Quei soldi secondo l’accusa sarebbero stati sottratti dall’amministratrice di sostegno e versati in contanti nei propri conti correnti. La cifra "non giustificata", secondo quanto ricostruito, è pari a 81.165,39 euro. Inizialmente le somme contestate erano molto più pesanti e arrivavano a superare i 500mila euro. L’avvocato Chiocci, tuttavia, con una memoria difensiva a seguito della notifica della conclusione delle indagini preliminari, è riuscito a dimostrare la rendicontazione di buona parte di quelle somme, riducendo i prelevamenti senza giusta causa a poco più di 80mila.

"La mia assistita è intenzionata a presentare le proprie scuse relativamente ad alcuni degli addebiti contestati – commenta l’avvocato Chiocci – e lo farà durante la prossima udienza prevista per aprile, nella consapevolezza del danno arrecato, benché ridimensionato considerevolmente sulla base dei documenti reperiti e del supplemento di indagine condotto dalla guardia di Finanza così come richiesto". I tre anziani, durante l’udienza di ieri, si sono costituiti parte civile e sono intenzionati ad avanzare, tramite i propri legali, richiesta di risarcimento.

ant. mar.