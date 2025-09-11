’Swiss Peaks’, l’impresa di un fermignanese

L’atleta fermignanese Marco Mignano, tesserato con la società Never Stop Run di Senigallia, ha concluso con successo una delle gare di ultratrail più dure al mondo: la Swiss Peaks 2025, un percorso di 415 chilometri, pari alla distanza che separa Ancona e Milano, ma attraverso le Alpi svizzere e su sentieri tecnici, con un dislivello complessivo di 28mila metri, l’equivalente di tre volte il monte Everest.

La corsa, che parte dai ghiacciai di Oberwald e si conclude a Le Bouveret, sul lago di Ginevra, ha messo a dura prova tutti i partecipanti non solo per le difficoltà tecniche del tracciato, ma anche per le condizioni meteo avverse che hanno caratterizzato questa edizione. Sul percorso, i partecipanti hanno incontrato ben 20 scalate di rilievo, superando per 21 volte quota 2000 metri sul livello del mare e arrivando a sfiorare anche i 3000 in tre occasioni, soprattutto sul Col de Torrent, la cima più alta della Swiss Peaks, con i suoi 2916 metri d’altezza.

Mignano ha coperto l’intera distanza di gara in 120 ore complessive - cinque giorni - dormendo appena 9 ore in totale. Al traguardo ha conquistato la 20ª posizione assoluta, nonostante il maltempo lo abbia costretto a rallentare nella parte finale, impedendogli di restare agganciato al gruppo di testa. "La privazione del sonno e le condizioni meteo sono stati i due fattori più difficili da affrontare – racconta l’atleta fermignanese –. Mi sono trovato più volte sopra ai 2500 metri, costretto a lottare contro il freddo, la pioggia e la fatica accumulata. Stare sulle gambe per così tante ore cercando di correre sempre al limite è stata un’esperienza che mi ha spinto oltre ogni barriera. Ogni volta che pensavo di aver dato tutto, trovavo dentro di me la forza per fare un altro passo, un altro chilometro".

Un messaggio, quello lanciato da Mignano, che va oltre lo sport: "Il bello di queste esperienze è che ti insegnano che i limiti sono solo nella nostra testa – prosegue –. Un passo alla volta possiamo arrivare ovunque, nello sport come nella vita".

Nicola Petricca